RUGBY. INSOLITE. Un énorme trou apparaît dans une pelouse en plein match de Fédérale 2

Scène surréaliste du côté du Havre ce week-end. Un trou béant est apparu sur le pelouse en cours de match. Une situation qui a poussé l’arrêt de la rencontre.

Fédérale 2, poule 8, Le Havre et Boulogne-Billancourt croisent le fer en ce dimanche après-midi de septembre du côté de la cité portuaire. Mais aux alentours de la 20e minute de jeu, le match est arrêté. À ce moment-là, les joueurs du Havre mènent 14-6 face à leurs adversaires. Le score n’évoluera plus et le match n’ira pas à son terme, la pelouse en a décidé autrement. En effet, au niveau des 22 mètres de Boulogne-Billancourt, un trou vient d’apparaître dans le pré normand. Et celui-ci n’est pas la faute d’une taupe, mais plutôt d’un affaissement du terrain au stade Deschaseaux. Sur la vidéo du match publiée en direct par le club normand sur ses réseaux sociaux, on aperçoit la cavité et les officiels qui s'affairent autour afin de trouver une solution. La situation semble bien délicate puisqu'un d’entre eux fait entrer un drapeau de touche entier dans le trou. La présidente de Boulogne Billancourt, Fadila Demange, pénètre même dans la faille jusqu’à la taille pour témoigner de la dangerosité du terrain et convaincre l’arrêt de la rencontre. Une scène assez étrange et remake du trou normand raté pour une pelouse qui mettait forcément en péril la santé des joueurs.

Crédit photo : François Colcombet, entraîneur de l'équipe réserve.

Tentative de réparation express et arrêt du match

Pour autant, le club local va tenter de réparer sa pelouse. Sable, copeaux de bois, paille… la tentative de rafistolage est vaine et la rencontre, entre les deux écuries de Fédérale 2, ne reprendra pas. Le club du Havre s’est exprimé sur l’incident par la suite : “En raison d’un incident technique survenu pendant le match, nous sommes au regret de devoir annuler et reporter le match de l’équipe première à une date ultérieure.” Si la rencontre des équipes premières n’a pas pu aller jusqu’au coup de sifflet final, les équipes réserves des deux clubs ont pratiqué cette pelouse “instable”, durant 80 minutes. Ce sont les réservistes du Havre qui ont d’ailleurs triomphé 29-20.