AMATEUR. Un futur colosse du TOP 14 débarque en Fédérale 1 jusqu'à la fin de la saison

Comme quoi travailler main dans la main avec des clubs professionnels peut avoir du bon. Si vous êtes un fan de l’ASM, vous avez peut-être vu que le club auvergnat venait d’engager du monde en 2ème ligne. Et sans parler du cador Rob Simmons, centurion avec les Wallabies, les dirigeants clermontois ont également fait venir un géant beaucoup moins connu : Chris Gabriel. Qui ? Lui, c’est un jeune néo-zélandais de 23 ans, dont l’âge, les origines et le gabarit (2m03 pour 128kg) ne sont pas sans rappeler ceux d’un certain Emmanuel Meafou, par exemple. Repéré par Jono Gibbes l’an dernier, qui l’avait d’ailleurs fait venir en stage à Clermont durant le mois de novembre, ce beau bébé a convaincu l’ASM de lui offrir quelque chose, séduite par son profil.

Il est vraiment costaud avec un physique impressionnant. URIOS Il se déplace beaucoup, c’est vraiment un très gros potentiel. Il nous a impressionnés par sa force explosive et ses duels en un contre un, avec des plaquages terribles caractéristiques des treizistes. Il arrive du Japon et a beaucoup joué à XIII, il n’est pas encore formaté et a besoin de travailler mais cela peut être une très bonne surprise."