TRANSFERT. TOP 14. Deux géants débarquent à Clermont, et renforcent le pack de la saison prochaine !

C'est désormais officiel, l'ASM Clermont a réalisé deux coups sur le marché des transferts, avec deux joueurs du même poste ! Voici les secondes lignes qui se sont engagées en Auvergne.

De l'expérience au côté de la jeunesse !

Le club de Clermont a officialisé ce lundi matin l'arrivée de Rob Simmons et de Chris Gabriel dans les rangs auvergnats la saison prochaine. Le premier est un international australien de 33 ans, longtemps taulier des Wallabies, il compte 102 sélections et évolue actuellement au London Irish. Chris Gabriel est quant à lui un jeune deuxième ligne néo-zélandais de 23 ans, davantage dans le profil d'un numéro 5, avec un gabarit tout à fait impressionnant de 2m03 pour 128 kg. Ce dernier joue pour les Toyota industries Shuttle cette saison, en deuxième division japonaise. Pour Simmons, l'Asm est conscient d'avoir réalisé un très beau coup, car non seulement le deuxième ligne représente une valeur sûre au poste, mais il va également apporter toute son expérience la saison prochaine, lui qui a participé à 3 Coupes du monde. De plus, c'est un joueur en forme, qui joue énormément, et en Premiership cette saison, l'ancien des Waratahs a joué 19 matchs et 18 en tant que titulaire. Il ne connaît pas encore le Top 14, mais un joueur de son envergure ne devrait pas avoir de mal à s'acclimater. Au sujet de Chris Gabriel, Christophe Urios se montre rassurant, bien que le jeune joueur n'ait pas beaucoup d'expérience à haut niveau : "Il est vraiment costaud avec un physique impressionnant (2,03m pour 128 kg). Il se déplace beaucoup, c’est vraiment un très gros potentiel. Il nous a impressionnés par sa force explosive et ses duels en un contre un, avec des plaquages terribles caractéristiques des treizistes. Il arrive du Japon et a beaucoup joué à XIII, il n’est pas encore formaté et a besoin de travailler, mais cela peut être une très bonne surprise." (Midi Olympique)" Rappelons que ce même joueur était à l'essai du côté de Clermont, il y a quelques mois.

Ça bouge dans le pack auvergnat !

Si cette saison est tout particulièrement marquée par les nombreuses blessures dans le 8 de devant clermontois, Christophe Urios met un point d'honneur à ce que cela ne se reproduise plus. Pour cela, le manager de Clermont a décidé de recruter, et plusieurs recrues sont désormais actées. Pour récapituler, Mohamed Haouas et Faolau Fainga'a renforceront la première ligne, tandis que Marcos Kremer et Pita Gus Sowakula seront les prochains troisièmes lignes du club. Cependant, Sébastien Vahaamahina ne sera plus parmi les Jaunards la saison prochaine, et risque même de ne plus pouvoir rejouer au rugby, suite à des commotions à répétition. Son compère de l'attelage, Miles Amatosero est en partance pour la franchise des Waratahs, où un avenir sous le maillot des Wallabies semble l'attendre. Quant à Tomas Lavanini, il serait proche de prolonger l'aventure à Clermont, selon les informations de La Montagne. Christophe Urios n'a pas fini de boucler cet immense chantier qu'est le pack auvergnat, bien que plusieurs bonnes nouvelles ravivent la flamme des supporters !

