TOP 14. TRANSFERT. Un Wallaby à plus de 100 sélections sur le point de rejoindre l’ASM

Après Haouas, Kremer ou encore Sowakula, une autre pointure du rugby international serait sur le point de rejoindre l’ASM en Top 14.

TRANSFERT. Top 14. Le sécateur Marcos Kremer (Stade Français) en route vers ClermontOn le sait, Clermont est en pleine reconstruction. En témoignent les nombreux départs prévus, comme notamment Cancoriet, Iturria ou Penaud. De ce fait, les dirigeants de l’ASM ont prévu le coup, et préparent déjà l’effectif de la saison prochaine, en allant chercher des nouveaux joueurs sur qui s’appuyer. Et si le champion de France 2017 a déjà officialisé les arrivées de 4 joueurs (Haouas, Fainga’a, Sowakula et Kremer), ce dernier ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Pour preuve, une autre pointure internationale serait sur le point, selon La Montagne, de rejoindre les Jaunards en Top 14. Son nom ? Rob Simmons. Passé notamment par les Waratahs et les Queensland Reds, ce géant deuxième ligne australien (2,04 mètres, 115 kilos) renforcerait un poste affaibli par le départ du jeune Amatosero, et peut-être celui de Lavanini (qui n’a toujours pas prolongé).

TOP 14. TRANSFERT. Coup dur pour l'ASM, qui perd l'une de ses pépitesCadre de l’Australie pendant près de 10 ans (106 sélections), il a participé à 3 Coupes du Monde avec sa nation, disputant notamment la finale de 2015 perdue face à la Nouvelle-Zélande. Joueur des London Irish depuis 2020, Simmons (33 ans) pourrait donc apporter toute son expérience, mais aussi sa puissance et sa science du jeu à une équipe clermontoise en pleine reconstruction. Reste à voir désormais quand le club officialisera cette nouvelle. Pour rappel, Clermont, comme toutes les écuries du Top 14, reprend le championnat ce week-end. Actuellement 10èmes à 10 points du Top 6, les Jaunards reçoivent la lanterne rouge, Brive.

RUGBY. TOP 14. Gravement blessé au genou, ce joueur de Clermont ne rejouera certainement plus en 2023