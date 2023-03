VIDEO. 6 NATIONS. Louis Bielle-Biarrey est-t-il le joueur le plus rapide du Top 14 ?

Auteur d'une performance une nouvelle fois XXL, le jeune ailier n'en fini plus d'impressionner cette saison. Face au Pays de galles, Louis Bielle-Biarrey a fait parler sa vitesse, et c'est époustouflant !

Le facteur X des Bleuets !

Louis Bielle-Biarrey fait partie des révélations de cette saison 2022-2023, et ses performances tout bonnement impressionnantes en club lui ont permis d'intégrer le groupe des 42 joueurs de Fabien Galthié, pour préparer le Tournoi des 6 Nations en février. Âgé seulement de 19 ans, l'ailier de Bordeaux a finalement été rappelé en renfort par le staff de l'équipe de France des moins de 20 ans, au côté d'Émilien Gailleton, lui aussi dans cette même situation. Avec les Bleuets, Bielle-Biarrey a apporté toute son expérience du haut niveau, mais également sa polyvalence, car le jeune Bordelais a évolué à l'aile, et à l'arrière. Lors du 6 Nations u20, il a joué 3 matchs, et s'est démarqué par des qualités qu'on ne lui connaissait pas encore, comme son long et efficace jeu au pied. De plus, Bielle-Biarrey a inscrit un doublé, sur la pelouse synthétique d'Oyonnax, où il a fait des misères aux défenseurs Gallois. Ce dernier a porté le ballon 12 fois, et a battu 6 défenseurs durant la soirée, record du match partagé avec Marko Gazzoti, le numéro 8 ! Puis, un peu après l'heure de jeu, Bielle-Biarrey a mis le stade de Charles-Maton en ébullition, à la suite d'une course de plus de 50 mètres ! Après un ballon de récupération de la France, au niveau de la ligne médiane, Émilien Gailleton récupérera le cuir dans le camp tricolore, avant de jouer au pied dans le champ profond, alors que l'arrière-garde galloise avait déserté. Parti après la ligne des 40 mètres français, l'ailier de Bordeaux démarra sa course avec pas moins de 5 mètres de retard sur les joueurs du XV du Poireau, pour finir 5 mètres devant ! Tout simplement impressionnant, et si nous n'avons pas encore eu le pic de vitesse exact atteint par Bielle-Biarrey, nous pouvons vous assurer qu'il avoisine les 35 km-h. À ce stade-là, la pépite bordelaise figure à la table des joueurs les plus rapides de notre championnat, aux côtés de bombes comme Wainiqolo, Chelsin Kolbe, Madosh Tambwe ou encore Damian Penaud. Voici l'extrait vidéo ci-dessous, et non, ce n'est pas en accéléré !