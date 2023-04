AMATEUR. Une grosse surprise et des qualifiés : Retrouvez les résultats et affiches de Nationale 2 et Fédérale 1

17 cartons jaunes et 1 carton rouge : les barrages de Nationale 2 ont férocement désigné leurs vainqueurs

Comment ont-ils pu perdre ? Les Varois de la Seyne-sur-mer ont dû avoir un réveil difficile. Dans un match pourtant à leur portée, les locaux se sont inclinés 15-20 face à l'AS Fleurantine qui file en quarts de finale défier Saint-Jean-de-Luz. En supériorité numérique après le carton rouge (37’) reçu par le troisième ligne et capitaine ciel et blanc, Bevilacqua, les Seynois ont manqué de réalisme avec pas moins de onze points raté au pied…

AMATEUR. Aubagne et MLSGP en patrons, les 1ers nationaux battus : les résultats des 32èmes aller de Fédérale 3

Sur les autres terrains, Auch se défait du RC Aubenas Vals dans une rencontre très disputée (20-19), l’entente Bédarrides/ Châteauneuf-du-Pape assure à domicile face à Lannemezan (15-9) et enfin, Vienne s’impose sur le terrain de Niort (10-16). On connaît donc les affiches des quarts de finale qui prendront la forme de matchs aller-retour, les week-ends des 6 et 7 mai et du 13 et 14 mai. Les équipes ayant joué les barrages recevront le match aller tandis que les quatre clubs directement qualifiés à l’issue de la saison régulière joueront les matchs retours à domicile.

Deux des quatre double-confrontations vous rappelleront des affiches de championnat. Fleurance et Saint-Jean-de-Luz se sont en effet neutralisés en poule 2 (J3 : victoire de Saint-Jean-de-Luz 20-13 / J14 : victoire de Fleurance 15-9) tout comme Nîmes et Vienne (J9 : victoire de Vienne 22-18 / J20 : victoire de Nîmes 24-20)

6 et 7 mai :

Vienne - Nîmes

Fleurance - Saint-Jean-de-Luz

Bédarrides/Châteauneuf-du-Pape - Périgueux

Auch - Stade Métropolitain

13 et 14 mai :

Nîmes – Vienne

Saint-Jean-de-Luz – Fleurance

Périgueux – Bédarrides/Châteauneuf-du-Pape

Stade Métropolitain – Auch

Fédérale 1

Ce dimanche 30 avril se joueront les matchs de barrages de Fédérale 1 à l’issue desquels nous connaîtrons les affiches des huitièmes de finale.

Les affiches :

Peyrehorade – Drancy (Le vainqueur défiera Chartres en 8ème)

Nuits-Saint-Georges – Bagnères-de-Bigorre (Le vainqueur défiera Salles en 8ème)

Saint-Denis – Nantes (Le vainqueur défiera Langon en 8ème)

Mauléon – Beauvais (Le vainqueur défiera Genève en 8ème)

Saint-Sulpice-sur-Lèze – Châteaurenard (Le vainqueur défiera Berre-l’Étang en 8ème)

Agde – Pamiers (Le vainqueur défiera Valence d’Agen en 8ème)

Issoire – L’Isle-Jourdain (Le vainqueur défiera Castelsarrasin en 8ème)

Mazamet – Gruissan (Le vainqueur défiera Annonay en 8ème)