HONNEUR. Trois rugbymen agressés par des spectateurs à la fin d'un match ?

Ce week-end, le match entre Pusignan et Ambérieu aurait dégénéré, et aurait donné lieu à de sévères agressions de spectateurs envers des joueurs d'Ambérieu.

Beaucoup de clubs amateurs ont eu la joie ce week-end de disputer leur premier match de la saison. Un plaisir monstre pour tous ces joueurs, qui n'avaient plus rejoué depuis des mois. Une joie qui n'a pas dû être partagée par tout le monde, et notamment par les joueurs d'Ambérieu Bugey XV. En effet, durant le match les opposant à Pusignan, de graves violences ont été rapportées par le journal Le Progrès. Tout d'abord, une grosse bagarre générale aurait éclaté durant la partie entre les deux équipes, blessant 6 joueurs ambarrois, dont deux qui ont été envoyés aux urgences. Sanctionnée par trois cartons rouges, on pouvait penser à ce moment-là que cette échauffourée aurait calmé les ardeurs de certains. Et pourtant, cet incident serait loin d'être le plus scandaleux.



Car par la suite, trois joueurs visiteurs auraient été sauvagement pris à partie par certains spectateurs, qui n'auraient pas hésité à les rouer de coups sur la main courante. Une attitude qui, si elle se confirme, est inadmissible dans notre sport. La présidente du club D'Ambérieu Dominique Farlat s'est d'ailleurs exprimée sur les faits qui se seraient déroulés : "L'excès de violence d'une partie du public envers un de nos joueurs a été incroyable. Des spectateurs ont sorti du terrain un de nos joueurs pour le tabasser". Un lynchage que la présidente du club déplore, d'autant plus qu'il se serait déroulé dès le premier match de la saison.

Des torts partagés ?

Si d'un côté Dominique Farlat désignerait les spectateurs de Pusignan comme seuls coupables de la situation, le son de cloche serait quelque peu différent du côté du président du REEL XV, Jean-Jacques Ollivieri. Selon Le Progrès, ce dernier condamnerait également l'attitude de certains joueurs d'Ambérieu : "Un joueur d'Ambérieu a marché sur la tête d'un joueur de Pusignan. Cela a déclenché une bagarre générale qui s'est déportée vers la main courante. Des spectateurs s'en sont mêlés, et cela s'est enflammé. Il y a des personnes de chez nous mais aussi au moins un d'Ambérieu (...) Pour moi, les torts sont partagés". Le club d'Ambérieu n'aurait pas voulu porter plainte après cette affaire.

Des incidents qui coûteront cher aux visiteurs, qui devront se passer des trois joueurs blessés pour de longues semaines, selon la présidente du club. Une mauvaise nouvelle de plus pour les Aindinois, qui comme si tout cela ne suffisait pas, se sont inclinés 37-6 face à Pusignan. Un événement qui, s'il est confirmé, nous rappelle que même si le rugby est un sport de combat, la violence en dehors du terrain (mais aussi sur le terrain) est à condamner de la manière la plus sévère possible.