VIDEO. Percu, par-dessus, cet essai de 50m d'un talonneur amateur, ton ailier en rêve toutes les nuits

Le talonneur du Rugby Club des Vallons de la Tour Thomas Bordel a inscrit un sublime essai lors d'un match de Fédérale 3 face au COP Rugby.

Cet essai de 50m d'un talonneur de 19 ans, ton ailier en rêve toutes les nuits [VIDEO]Dans la série "ton talonneur marque de plus beaux essais que ton ailier", je voudrais Thomas Bordel du du Rugby Club des Vallons de la Tour. Il y a de ça un an, le numéro 2 de Wellington Tyrone Thompson nous avait régalés avec une sublime réalisation en bord de touche où il avait fait parler sa vitesse et ses appuis. Face au COP Rugby lors d'un match de Fédérale 3, Thomas a fait étalage d'encore plus de technique. Il a commencé sa course dans son camp non loin de la ligne médiane en posant un premier adversaire grâce à sa puissance. Puis il a accéléré en jugeant parfaitement le retour d'un autre défenseur. Au lieu d'aller percuter, il a choisi le jeu au pied. Ce qui n'est pas commun pour un avant dans ce genre de situation. Plus rapide que tout le monde, il a récupéré l'ovale devant la Terre promise pour un essai dont on parlera pendant des années.