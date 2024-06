NATIONALE. TRANSFERT. Ailier de 130kg, Top 14 : Non mais c’est quoi ce recrutement de dingue du RC Narbonne ?

Finaliste malheureux de Nationale, Narbonne a raté la montée en ProD2 d’un rien. Et compte bien ne pas laisser passer sa chance l’an prochain, avec des recrues XXL.

Finaliste puis barragiste malheureux de Nationale 1, le Racing Club Narbonnais a vécu une fin d’exercice très éprouvante moralement. Actuellement, les Audois sont donc en congés et profitent de ces moments pour se ressourcer, avant le retour au charbon d’ici quelques semaines.

Mais en coulisses, on s’active déjà. Trois semaines après la défaite face à Montauban lors de l’access-match, plusieurs recrues ont déjà été annoncées du côté de la Méditerranée. Et non des moindres !

Si l’on attendait l’officialisation du jeune 3ème ligne de Provence Rugby Nicolas Mousties, qui viendra remplacer le départ d’Abescat vers Béziers, James Hart, qui évoluait du côté de Limoges, a également été annoncé. Le numéro 9 de 33 ans, notamment passé par le Racing 92 et Grenoble, viendra apporter toute son expérience à la mêlée. Tandis que l'Anglais Darrell Dyer arrive lui du VRDR, en 2ème ligne.

Pour pallier le départ de Paul Auradou, auteur de 7 essais cette saison dont 1 en finale de Nationale, Narbonne comptera sur un retour à l'arrière. Et non des moindres puisqu’il arrive de Top 14 : en effet, Boris Goutard s’est engagé pour plusieurs saisons sur les bords de La Robine. Le Béarnais de 26 ans a disputé 20 matchs avec l’USAP ces deux dernières saisons, et revient donc avec toutes ses qualités de vitesse et de jeu chez son ancien club, avec lequel il a déjà connu la ProD2.

Des poids très très lourds

Et ce n’est pas tout du tout ! Pour compléter son effectif déjà bien fourni, le RCN a décidé d’engager des déménageurs. Le premier ? Lopeti Timani, qui arrive des Cardiff Blues. Autrefois terreur du Super Rugby grâce à ses "hits" meurtriers, l’international australien et tongien est aussi passé par La Rochelle et Toulon, en France. Sans laisser un souvenir impérissable. Mais nul doute que son physique de titan (1m93 pour 128kg) pourrait faire très mal en 3ème division française, aux côtés de son compère Leva Fifita.

D’autant qu’il n’arrive pas seul mais avec le Fidjien Taqele Naiyaravoro. Celui-ci a également été international australien et s’est longtemps disputé le titre d’ailier le plus solide de la planète avec Nemani Nadolo, avec son physique de numéro 8 des îles (1m95 pour 131kg). Alors ? Au rayon des exploits, l’ancien treiziste fut par exemple auteur de 15 essais en une seule saison de Super Rugby (2018) ou encore le meilleur casseur de plaquages du Premiership anglais, sous les couleurs de Northampton.

À 32 ans aujourd’hui, Naiyaravoro débarque de la Western Force, avec laquelle il n’a pas disputé un match de Super Rugby cette saison. A voir dans quel état arrivera ce mastodonte qui a connu pas mal de blessures ces dernières années. Mais s’il retrouve la forme, sur l’aile ou au centre, le défenseurs de Nationale vont devoir s’accrocher très fort…

A noter qu’au rayon des rumeurs, le pilier du MHR Gregory Fichten est également pressenti chez les Orange et Noir. Du lourd, du très lourd, donc.