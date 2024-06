RUGBY. Le coup parfait de Montauban qui brise le rêve de Narbonne pour se maintenir en Pro D2

Ce dimanche, Narbonne et Montauban jouaient leur avenir sur la pelouse du Parc des sports et de l'amitié. Les Montalbanais l'emportent et conservent leur place en Pro D2.

Ce dimanche, Narbonne et Montauban jouaient leur avenir sur la pelouse du Parc des sports et de l'amitié. Sous la chaleur narbonnaise, le pensionnaire de Pro D2 et le finaliste de Nationale ont tout donné lors de cette ultime rencontre de la saison. Et ce sont les locaux qui ont frappé les premiers par l'intermédiaire de Chauvet. Suite à une mêlée dans le camp adverse dès la 2e minute, les Narbonnais ont mis du rythme puis profité d'un cafouillage pour marquer par l'intermédiaire de leur ouvreur. Narbonne démarre fort Dans une rencontre tendue mais animée, les deux formations n'ont pas fermé le jeu. En a résulté un second essai quart d'heure pour les Audois sur une superbe passe au pied du demi de mêlée local pour Ducom. L'ailier, déjà décisif sur la première réalisation, a fait preuve de beaucoup de dextérité pour aplatir le cuir en coin malgré un défenseur. Une réalisation accordée grâce à la vidéo qui a permis à Narbonne de compter 12 points d'avance. Bousculés, les Montalbanais ont patienté jusqu'à la demi-heure pour enfin débloquer leur compteur de points. Les avants ont pris leurs responsabilités après une touche et c'est Viiga qui est entré en Terre promise. Aux citrons, rien n'était joué dans cet access-match (12-10). Surtout que les locaux ont été contraints d'évoluer à 14 après le carton jaune de Mohammed Loukia suite à des fautes en mêlée. Une infériorité numérique qui n'a cependant pas empêché Narbonne de marquer dès la reprise par l'intermédiaire du troisième ligne Baptiste Abescat, déjà auteur de 10 essais cette saison. A ce moment-là, les Audois comptaient neuf longueurs d'avance (19-10) face aux pensionnaires de Pro D2. Lesquels ont une nouvelle fois payé cher leurs erreurs. "On fait une très mauvaise entame. Il faut qu'on joue simple, ensemble et qu'on tienne le ballon", commentait le manager de Montauban Pierre-Philippe Lafond au micro de Canal +. Brice Mach harangue ses joueurs à la pause 💥 #RCNUSM pic.twitter.com/TGTbhQWHlI June 2, 2024 Des consignes visiblement entendues par ses hommes et qui ont débouché sur la pénalité de Bosviel avant l'heure de jeu (19-13). Les Narbonnais allaient-ils résister aux assauts de l'USAM ? Loin de subir la pression, ils ont continué de pousser et ont été récompensés par une pénalité assortie d'un carton jaune lorsque Ahmed a stoppé une action au large avec en-avant volontaire après l'heure de jeu. Montauban refuse la descente Malgré ce joueur supplémentaire, les Audois n'ont pas réussi à enfoncer le clou. Restant sous la menace d'un essai transformé de leurs adversaires qui aurait pu leur permettre de passer devant d'un point. Avec un quart d'heure à jouer, les Montalbanais ont alors choisi d'aller en touche et de défier les Narbonnais devant à la 68e. Un choix payant aux prix de gros efforts qui leur a permis de passer devant pour la première fois de la partie. Une passe mal ajustée a en effet trompé la défense. Montrée trop rapidement, elle a été prise à défaut par Renda, et c'est Yvan Reilhac qui a pointé en coin à moins de dix minutes de la sirène. Alors que le RCN avait l'occasion d'enfoncer le clou à 15 contre 14, c'est Montauban qui a fait la différence. Le coup parfait pour les pensionnaires de Sapiac qui ont géré les dernières minutes en profitant des fautes adverses pour rester dans le camp de Narbonne, loin de leur ligne. Score final, 19-20. Rêve brisé pour les Audois et maintien assuré pour Montauban qui devra se relever l'an prochain, et apprendre de ses erreurs pour éviter une nouvelle fin de saison sous tension.