AMATEUR. RUGBY. 3 ans et 13 tours plus tard, l’incroyable série de ce club basque a pris fin

Défaits par les cadors de Servian-Boujan en 16ème de finale retour, les Basques d’Emak Hor resteront en Fédérale 3 la saison prochaine. Un petit événement, dans le monde du rugby amateur français.

Finale de Champions Cup oblige, tous les yeux du rugby français étaient rivés sur le Stade Toulousain ce week-end, et sa victoire face au Leinster. A l’heure d’écrire ces lignes, pour certains, la fête se poursuit d’ailleurs encore dans les rues de la ville rose, et alentours.

TECHNIQUE. VIDEO. Comment le Stade Toulousain est-il parvenu à contourner la défense de fer du Leinster ?Reste qu’il n’y a pas que le rugby pro dans la vie ! Ce dimanche, au plus haut échelon amateur, les ambitieux d’Orléans, de Nantes ou du Servette de Genève ont par exemple validé leur montée en Nationale 2, après des années de travail. Alors qu’au plus bas échelon fédéral, les ogres de Sor Agout, Saverdun ou Servian Boujan ont validé leur accession à la Fédérale 2. Tout comme St-Jean-de-Bournay, auteur de l’exploit de ses 16èmes de finale en sortant le leader de la poule basque (l’une des plus relevées de France), Larressore, en aller-retour.



Mais le petit enseignement du week-end, c’est aussi et surtout la fin de série des Basques d’Emak Hor. Défaits par l’un des favoris nationaux (Servian-Boujan) sur l’ensemble des deux rencontres 37 à 29 malgré la victoire 16 à 14 du match aller, l’équipe de Fédérale 3 n’accédera pas à l’échelon supérieur (qui n’était pas l’objectif du club en début d’exercice) la saison prochaine.

AMATEUR. Les promus en Nationale 2 connus, les résultats des phases finales de Fédérale du 26 maiMais surtout, c’est la première fois depuis 3 ans (et 13 victoires en 14 matchs) qu’elle ne passait pas un tour de championnat de France. Les deux saisons précédentes, les coéquipiers de Jérôme Bainconau avaient en effet été champions de France de Promotion Honneur en 2022, puis champions de France de Régionale 1 l’an dernier.



Cette saison, après une 2ème place de la poule 12 à l’issue de la phase régulière, le meilleur promu hexagonal parvenait tant bien que mal à se dépêtrer (victoire 31 à 29 en cumulé) du 2ème de la poule 10, Vic-en-Bigorre. Un adversaire qu’il connaissait bien pour l’avoir affronté en demi-finale des France de PH il y a 2 ans, et en finale de ceux de R1 en 2023.

AMATEUR. Castelnau-Magnoac : le club d'Antoine Dupont qui enchaîne les montées comme on change de chemiseCette fois, face à une équipe qui descendait de Fédérale 2 et qui comptait bien la retrouver immédiatement, la marche était (un peu) trop haute. Mais nul doute que ces phases finales n’étaient déjà que du bonus pour les pensionnaires de l’entente entre Arcangues et Bassussary, qui végétaient dans les méandres du rugby amateur il y a encore quelques années.



Et qui resteront les seuls rugbymen tricolores de ces dernières saisons à avoir enchaîné deux titres de champion de France. Avec les Girondins de Langon, désormais…