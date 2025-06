VIDEO. ''Fière de mon accent, fière de mon club'' : Céline, le Stade Toulousain dans le sang

Céline, supportrice du Stade Toulousain, vit sa passion Rouge et Noir jusqu’au bout. Grâce à OlyBet, elle a foulé la pelouse avec Cros, Jelonch et Mallía. Une histoire d’accent, de rugby et de racines.

Pour le 3e et dernier épisode de la série « Derrière chaque essai », OlyBet met en lumière Céline, supportrice du Stade Toulousain, fière de ses racines et de son amour inébranlable pour le club. Une histoire de passion, de résilience, et d’attachement à une ville et à son équipe.

VIDEO. ''Derrière chaque essai'', ils ne jouent pas… mais ils font aussi gagner le Stade ToulousainChez Céline, l’amour du Stade, c’est une évidence. « Je suis fière de mon accent, fière de ma région, fière de mon club. » Tout est dit. Le rugby a grandi avec elle, devant la télé à la maison, puis depuis l’autre bout du monde : « Quand je suis partie à Montréal, j’ai continué à suivre le rugby malgré la distance. » À son retour, elle s’abonne : la tribune d'Ernest-Wallon devient alors son deuxième foyer.

Toulouse, rugby et rassemblement

Ce que Céline vient chercher au Stade, c’est bien plus qu’un résultat. « Le Stade apporte de la bonne humeur, de l’ambiance, un rassemblement auprès des personnes de toutes classes sociales. C’est ça, le but du sport collectif. » Le rugby l’a même aidée dans des moments difficiles, et l’a menée jusqu’à l’amour : « J’ai rencontré mon compagnon grâce au rugby. »

Comme beaucoup de supporters, elle mesure l’importance du lien avec les joueurs. « Quand les joueurs aussi nous font un petit signe pour nous dire "Allez-y encore plus fort, continuez !" Ça, c'est bon. » Une communion précieuse que le Stade cultive.

Grâce à OlyBet, Céline a pu vivre sa passion encore plus intensément. Avec d’autres supporters, elle a partagé un entraînement inoubliable aux côtés d’Anthony Jelonch, François Cros et Juan Cruz Mallía. Une manière concrète d’incarner ce lien fort entre tribune et pelouse.

Une expérience unique grâce à OlyBet

Les joueurs, eux, n’oublient pas d’où ils viennent. « Je suis né à Toulouse, j’ai grandi à Toulouse, c’est mon club de cœur », confie François Cros avant d'ajouter à propos de la force que leur donnent les supporters. « C’est important, quand c’est dur, d’avoir ce supplément d’âme. » Et pour Jelonch, « c’est que de la fierté et de la positivité. »

Ce troisième épisode tombe à point nommé. À quelques jours de la finale du Top 14 entre le Stade Toulousain et l’UBB — le remake tant attendu de la saison passée — la tension monte d’un cran. Samedi, les tribunes joueront leur partition autant que les joueurs. Et ce dernier volet de « Derrière chaque essai » vient rappeler une évidence : les supporters sont bien plus qu’un décor, ce sont des acteurs à part entière de chaque conquête. C’est dans ces moments-là que la passion s’exprime le plus fort. À Paris, le titre se jouera aussi dans les chants, les couleurs, et cette ferveur qui fait vibrer tout un peuple.

30 ans de tambour et toujours le Stade Toulousain dans le cœur : avec Jean-Marc, le rugby se vit aussi dans les tribunes