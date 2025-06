30 ans de tambour et toujours le Stade Toulousain dans le cœur : avec Jean-Marc, le rugby se vit aussi dans les tribunes

Pour le 2e épisode de la série « Derrière chaque essai », OlyBet met à l’honneur un visage familier des tribunes d’Ernest-Wallon : Jean-Marc Arnaud, pilier indéboulonnable de la ferveur toulousaine.

Au Stade Toulousain, il y a les grandes finales, les essais d’école, les titres européens… et puis il y a ces visages familiers qu’on croise chaque week-end, tambour à la main, qui battent la mesure des matchs et portent la voix des tribunes. Jean-Marc est de ceux-là.

VIDEO. ''Derrière chaque essai'', ils ne jouent pas… mais ils font aussi gagner le Stade ToulousainDepuis plus de 30 ans, il donne de la voix et du tambour derrière les Rouge et Noir. « J’ai tout fait pour être au tambour derrière les Rouge et Noir. Temporairement, j’ai pris la présidence… et voilà 30 ans après je suis toujours là », raconte-t-il avec le sourire. Plus qu’un simple supporter, il est devenu le chef d’orchestre d’une tribune qui ne cesse de vibrer.

La transmission, ADN du Stade Toulousain, même en tribunes

Dans les tribunes d’Ernest-Wallon, l’amour du maillot se transmet dès le berceau. « Mes enfants sont nés, on ne va pas dire dans les tribunes mais presque », sourit Jean-Marc. Aujourd’hui, c’est son fils qui le suit tambour en main, perpétuant cette tradition familiale.

Ce que je reviens chercher déjà, c'est la convivialité autour de tous mes amis. Ce que je recherche le plus c'est que mes adhérents poussent très fort derrière l'équipe tout le temps.

Mais derrière cette fidélité se cache aussi une histoire personnelle forte : « J’ai eu un accident où j’aurais pu perdre la vie. On se rend compte d'où on revient et donc là, on met les bouchées doubles parce qu'on s'est dit allez maintenant il faut croquer la vie. »

Cette résilience, cette envie de croquer la vie à pleines dents, il la partage aujourd’hui avec d’autres supporters qui ont eu la chance, grâce à OlyBet, de vivre une expérience unique aux côtés de trois joueurs phares : Anthony Jelonch, François Cros et Juan Cruz Mallía. Un moment suspendu, où la passion du rugby s’est vécue au plus près de la pelouse.

"Un moteur pour nous de jouer aussi pour eux"

Les joueurs, eux aussi, mesurent l’importance de cette ferveur populaire. « Quand on joue sur ce terrain, on a envie de rendre fier les personnes qui sont dans les tribunes. C’est un moteur forcément pour nous de jouer aussi pour eux », confie François Cros.

« Ils essayent de donner leur maximum pour nous pousser à être bons », ajoute Anthony Jelonch, impressionné par cette mobilisation qui suit le club « partout dans tous les stades de France ». Juan Cruz Mallía, lui, résume parfaitement : « La ville ici vit le rugby comme le football en Argentine. On est accompagné, on est supporté, ils sont passionnés. »

Le message qui me tiendrait vraiment vraiment à coeur, c'est qu'il faudrait que toutes les tribunes s'embrasent dans plein de stades, qu'on reprenne beaucoup d'activités, avoir des écharpes tendues au-dessus de nos têtes, des chants, qu'on redevienne actif dans les matchs.

Avec sa série « Derrière chaque essai », OlyBet offre bien plus qu’un partenariat : il crée des expériences uniques, où les supporters deviennent, le temps d’un instant, acteurs de leur propre passion. Car au Stade Toulousain, les joueurs changent, les générations passent, mais la ferveur, elle, continue d’écrire chaque semaine une histoire collective qui unit une ville entière.

