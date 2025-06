VIDEO. ''Derrière chaque essai'', ils ne jouent pas… mais ils font aussi gagner le Stade Toulousain

Joël a hissé le drapeau du Stade Toulousain au sommet du Kilimandjaro. Aujourd’hui, il partage la pelouse avec Cros, Mallía et Jelonch. Une rencontre entre passion pure et rugby de haut niveau.

Il y a des jours où le rugby dépasse le simple cadre du sport. Certains supporters ont eu la chance de vivre un moment unique : s'entraîner avec les stars de leur club de cœur.

Une série « Derrière chaque essai » dont le premier épisode vient d'être dévoilé.

“Il faut que je me pince”

Parmi les visages que l’on découvre dans cet épisode, celui de Joël. Fidèle parmi les fidèles, cet amoureux du Stade raconte comment il a “épousé le rugby” un jour de match avec son fils.

Quand je viens au stade, je viens chercher une ambiance dans les coins de virage où on est, il y a une ambiance forte. Toute cette convivialité, c'est ce que je recherche quand je viens au stade.

Depuis, il vit au rythme des Rouge et Noir. Et pas qu’en tribune : « Quand je pars faire du trekking, j’emporte toujours mon drapeau du Stade. Je l’ai même hissé au sommet du Kilimandjaro. J'avais ce drapeau dans la poche et c'est vrai qu'il me motivait. »

Le voilà sur la pelouse, maillot d'entraînement du Stade sur les épaules, prêt à faire un atelier avec Cros, Mallía et Jelonch. Trois pièces essentielles de l’effectif toulousain, qui se montrent disponibles et complices avec leurs invités d’un jour.

« C’est un rêve tout ça. Il faut que je me pince », souffle Joël, l’œil brillant, comme à Noël. Rares sont ceux qui ont eu la chance de tâter de la gonfle avec trois internationaux, qui plus est sur la pelouse d'Ernest-Wallon.

“On joue aussi pour eux”

Pour les joueurs, cette connexion avec les supporters est essentielle. « C’est un moteur pour nous de jouer aussi pour eux », insiste le troisième ligne du XV de France François Cros. « Le public de la ville nous aide à gagner les matchs, à aller chercher les titres », renchérit l'Argentin Mallía.

Le Stade Toulousain, c’est une marque de fabrique et ils sont tout le temps au top, c'est vraiment un régal.

Au-delà des titres, des essais de légende et des plaquages, ce sont les valeurs qui transpirent : le partage, la fierté, la fidélité. « Il y aura des hauts, actuellement, on est en haut, mais il y aura des bas et malgré ça, il faudra continuer à les accompagner parce qu'il y a toute une génération derrière qui suit et il faut rester fidèle à ce club », conclut Joël.

Aujourd'hui, le Stade Toulousain prouve qu'un grand club ne se résume pas à son palmarès. En donnant vie à des moments uniques, comme cette immersion aux côtés des joueurs, le club permet aux supporters de vivre leur passion au plus près, de franchir la ligne qui sépare les tribunes de la pelouse.

Les visages changent, les générations s'enchaînent, mais la ferveur, elle, reste intacte. Le Stade Toulousain ne joue pas seulement au rugby : il tisse chaque jour une histoire collective où chaque supporter à sa place.

