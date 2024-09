Le jour où les Fidjiens ont menacé de tout plaquer : la Vérité sur le quart de finale contre l'Angleterre

Waisea Nayacalevu dénonce la corruption au sein de la Fédération fidjienne, dévoilant comment l'équipe a failli boycotter le quart de finale contre l'Angleterre lors du Mondial 2023.

Waisea Nayacalevu, capitaine emblématique des Flying Fijians, a choisi de briser le silence. Dans une récente interview au Daily Mail, l'ancien Toulonnais a révélé l'envers du décor des tensions qui ont failli ruiner leur quart de finale contre l’Angleterre lors de la Coupe du Monde 2023.

À deux jours de l'affrontement, l’équipe de Fidji menaçait de ne pas jouer. La raison ? Des promesses de primes non tenues par leur fédération. « On nous avait promis un bonus. Mais rien. On a organisé une réunion à Marseille, un appel Zoom. On a fixé une date : ‘Si vous ne nous payez pas avant ce jour, personne ne joue ce quart de finale.’ »

Parmi les leaders du groupe, des noms comme Semi Radradra, Levani Botia, Albert Tuisue ou encore Eroni Mawi. Tous déterminés à en découdre… mais pas sur le terrain.

Nayacalevu n'en est pas à sa première désillusion avec la Fédération fidjienne de rugby. Depuis plus de dix ans, il observe les mêmes dysfonctionnements.

« Ce n'est pas la première fois. Les gars sont payés à moitié, ou pas payés pendant des semaines. Cette situation a failli nous coûter un quart de finale. » Ce paiement tant attendu est finalement tombé la veille du match, mais le mal était fait : « On a été distraits. »

Fidji avait pourtant l'ambition de gagner ce Mondial. Leur performance contre l’Angleterre laissait un goût amer à Nayacalevu : « Les Fidji ont le potentiel pour remporter la Coupe du monde, c'était notre état d'esprit l'année dernière. Nous étions frustrés après le match contre l'Angleterre. » Pour le capitaine, ce n'était pas seulement une question de sport, mais de respect et de professionnalisme.

« Quand je partirai, j’espère que les gars apprendront de cette histoire. J’espère qu’ils auront le courage de se battre pour leurs droits. » Pour lui, l’avenir du rugby fidjien dépend d’une chose : « Si on enlève la corruption et qu’on met des professionnels en place, Fidji peut aller loin. » Des paroles fortes qui résonnent. Le rugby fidjien est riche en talent, mais à quel prix si ses héros sont constamment trahis en coulisses ?