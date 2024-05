TOP 14. Papy Urdapilleta, l'homme qui pouvait aider Clermont à terminer la saison en fanfare ?

En quête d'un Top 8 inespéré il y encore peu, Clermont peut compter sur le retour de Benjamin Urdapilleta. Dont l'association avec Baptiste Jauneau a fait des ravages à Perpignan.

Malgré ses 38 printemps et son titre de doyen du Top 14 cette saison, Benjamin Urdapilleta toujours la même énergie. Cette grinta qu'on ne retrouve que chez les Latinos et qui lui fera prolonger son aventure à Clermont la saison prochaine, alors que son complice des années castraises Rory Kockott (2ème plus vieux), lui, raccrochera les crampons.

"J’ai encore l’envie de jouer. Je me sens bien physiquement et j’adore toujours autant le rugby," expliquait l'Argentin pour Rugbyrama cette semaine. De retour le week-end dernier face à l'USAP après 2 mois d'absence, le maestro a largement contribué à la victoire des siens sur la pelouse catalane (29 à 35).

Je veux aider le club à le remettre à sa place naturelle.

C'est d'ailleurs lui, dans le money time, qui monte cette chandelle sous laquelle son numéro 9 Baptiste Jauneau fut le plus prompt, pour finalement inscrire l'essai de la gagne grâce à ses qualités athlétiques ensuite.

RUGBY. TOP 14. Le prodige Baptiste Jauneau, symbole d'une ASM en quête de renouveau

"On a regardé pendant la semaine que McIntyre ou Écochard avaient tendance à couvrir le fond du terrain mais que les réceptions de ballons hauts n’étaient pas leurs points forts, raconte le Porteno. À ce moment-là, (en situation d'avantage, NDLR) quand j’ai tapé la chandelle, je savais que j’avais Baptiste à côté et j’ai essayé de mettre le ballon sur la tête d’Écochard et le petit Baptiste a pris le ballon et a marqué !"

Un garçon avec lequel il forme la charnière au plus gros différentiel d'âge (17 ans et demi), en Top 14. Mais avec lequel il s'entend très bien. Complémentaires, les deux larrons sont souvent en foire lorsqu'ils évoluent ensemble. L'un amenant la fougue de sa jeunesse et son talent, quand l'autre confère quelque chose de quasiment unique en France en termes d'expérience et de "faim".

Vos matchs de Rugby MHR/Toulouse et Clermont/Castres à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Auteur de 9 points cruciaux durant ses 25 minutes passées sur le pré, le "papy" du vestiaire clermontois a d'ailleurs pris les choses en main au moment de son entrée en jeu. Nul doute que ce week-end, pour la réception de Castres, les deux seront donc titulaires et à la conduite du jeu de l'ASM.

Qui en cas de victoire, pourrait très bien retrouver le Top 8, objectif du club et qualificatif pour la Champions Cup. "Vamos chicos", doit marteler Urda en ce moment-même...