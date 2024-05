RUGBY. TOP 14. Le prodige Baptiste Jauneau, symbole d'une ASM en quête de renouveau

Petit par la taille (1m69) mais fort sur ses guiboles (82kg), Jauneau n’est évidemment pas sans rappeler un certain Antoine Dupont , avec qui les comparaisons se font de plus en plus nombreuses. Jusqu’à lui faire connaître son premier appel avec les grands Bleus cet été, en Argentine ? L’Occitan balaye ça d’un revers de main et préfère se concentrer sur la plus célèbre réplique du sportif :"Je ne me prends pas la tête avec ça car il y a des numéros 9 bien meilleurs que moi. (…) Même si une tournée doit être extrêmement enrichissant, c’est sûr. Mais je prends matchs les uns après les autres avec Clermont , et on verra", décortiquait-il sur les antennes de Sud-Radio en ce début de semaine.