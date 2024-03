RUGBY. ''Il a le même potentiel physique, technique'', le prometteur Jauneau comparé au maestro Dupont

L'entraîneur de l'ASM Christophe Urios n'hésite pas à établir un parallèle entre son demi de mêlée Baptiste Jauneau et celui de Toulouse Antoine Dupont.

Si le retour d'Antoine Dupont a beaucoup fait parler après sa parenthèse avec France 7. Il n'est pas le seul demi de mêlée à faire la Une des médias. En son absence, Nolann Le Garrec a été en vue avec le XV de France en affichant à la fois beaucoup de maturité et de talent dans le 6 Nations. Le Racingman s'est clairement repositionné dans la hiérarchie des demis de mêlée tricolore en vue de la prochaine Coupe du monde en Australie. Mais quatre ans, c'est long. Et d'autres numéros 9 pourraient bien rebattre les cartes. RUGBY. VIDÉO. À 12 contre 15, Le Garrec offre la victoire au Racing 92 face à CastresCe n'est effectivement pas un poste où la France manque de talents. Baptiste Jauneau fait partie des joueurs qui représentent l'avenir derrière la mêlée. Le champion du monde des moins de 20 ans en 2023, incarne aujourd'hui l'avenir du rugby français pour certains. Sera-t-il dans un avenir proche la doublure d'Antoine Dupont voire son successeur ? Il possède pour beaucoup toutes les qualités. Son entraîneur à Clermont, Christophe Urios n'a d'ailleurs pas hésité à établir un parallèle audacieux entre Jauneau et Antoine Dupont, le dynamiteur du Stade Toulousain, dans une interview donnée au Quotidien du Sport.

C’est un prodige, il me rappelle Toto Dupont que j’avais eu à Castres. Il a le même potentiel physique, technique.

L'histoire de Baptiste Jauneau est celle d'une ascension fulgurante. Arrivé en Auvergne en 2021, le Palois s'est rapidement imposé comme un élément incontournable de son équipe, affichant un potentiel qui rappelle celui de Dupont à ses débuts. Ce n'est pas un hasard si Urios, ayant déjà façonné le talent de Dupont à Castres, voit en Jauneau un écho de ce dernier.

Le parcours d'Antoine Dupont, démarré au plus haut niveau sous les auspices de Serge Milhas à Castres en 2014, est jalonné de succès et de reconnaissances. Personne n'a en effet oublié ses prestations époustouflantes dans le Tournoi puis en tant que capitaine du XV de France durant le 6 Nations 2022. Dupont, avec son style de jeu explosif et sa capacité à renverser le cours d'un match, a posé les jalons d'une carrière exceptionnelle. Il est une vraie inspiration pour de nombreux joueurs. ''Pas à la hauteur des attentes'', Baptiste Jauneau entre autocritique et ambition avant le match décisif contre PauLa comparaison entre les deux joueurs n'est pas fortuite. Ils partagent des similitudes tant dans leur approche du jeu que dans leur impact sur le terrain. Jauneau, avec sa vision de jeu aiguisée, sa capacité à s'extraire des griffes de la défense adverse et son audace en attaque, semble marcher sur les traces de son illustre prédécesseur. Lequel a encore de belles années devant lui. A 27 ans, et malgré un palmarès déjà bien rempli, il rêve d'une médaille olympique avec l'équipe de France à 7 et surtout d'un premier titre mondial en 2027.

Mais la question peut déjà se poser : Jauneau pourra-t-il prétendre au trône laissé par Dupont au sein du XV de France dans quelques années ? La réponse, encore floue, se dessinera au gré des performances et de l'évolution de ce jeune joueur au talent indéniable. Ce qui est certain, c'est que l'enthousiasme autour du Clermontois n'est pas près de s'éteindre. Il pourrait d'ailleurs très bien former la nouvelle charnière du XV de France dans les années à venir avec un autre élément prometteur, le Rochelais Hugo Reus. TOP 14. ''L’âge ne doit pas être une barrière'' : après le trouble, Baptiste Jauneau retrouve les crocsTandis que Dupont continue d'inspirer ses concurrents et ses adversaires par son brio et sa détermination, Jauneau, sous l'œil attentif d'Urios, prend ses marques et façonne son propre héritage. Bien qu'engagé jusqu'en 2026 avec l'ASM, il n'est cependant pas impossible qu'il choisisse comme son aîné de partir pour continuer sa progression. Et rien n'interdit d'imaginer une arrivée au Stade Toulousain dans un futur proche pour prendre la suite de Dupont, lui-même sous contrat jusqu'en 2027. Une chose est sûre, l'avenir du rugby français semble séduisant entre les mains de l'un comme de l'autre. Le parallèle avec Antoine Dupont, loin d'être une pression pour l'Auvergnat, pourrait se transformer en tremplin vers une carrière tout aussi brillante. RUGBY. Après Meafou, un autre phénomène physique du Pacifique choisit le XV de France