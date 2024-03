''Pas à la hauteur des attentes'', Baptiste Jauneau entre autocritique et ambition avant le match décisif contre Pau

Brillant en 2023, le demi de mêlée Baptiste Jauneau lutte en 2024. Malgré les blessures, il vise un retour en force face à Pau contre qui il sera remplaçant.

« Je ne suis pas à la hauteur des attentes », regrette Baptiste Jauneau. Dans un entretien accordé au quotidien La République des Pyrénées, le jeune ogeulois, lucide, ne s’épargne pas après une première partie de saison qu’il juge comme « la pire depuis qu’(il) joue au rugby ». Le désormais vice-capitaine des Jaunards au casque rouge a connu une ascension fulgurante… quitte à se brûler un peu vite les ailes. « C’est plaisant quand on parle de toi positivement. Mais il faut assumer, derrière, sinon il y a des critiques », concède-t-il. VOS MATCHS DE RUGBY UBB/TOULOUSE ET BAYONNE/LA ROCHELLE À QUELLE HEURE ET SUR QUELLE CHAÎNE ?

La traversée du désert

En août 2023, le nouveau visage d’un club en reconstruction fait face à la toute première grosse blessure de sa carrière. Une cheville dans la glace qui l’écarte des terrains plus de trois mois. Bis repetita deux semaines plus tard le 11 novembre contre Montpellier. Sur une action anodine, le prodige clermontois est à nouveau victime d’une entorse à cette même cheville. Résultat : quatre semaines d’indisponibilité. Un mois plus tard, le retour en grâce du gamin n’avait pas eu lieu. Pour son deuxième exercice plein avec l’effectif professionnel contre Gloucester en Challenge Cup, Jauneau se fracture le ligament de la cheville droite. RUGBY. Top 14. Après 1 an d'absence, le Guerrier Alexandre Fischer est prêt à ferrailler avec Clermont

Miné par les blessures à répétition, le champion du monde des moins de 20 ans a péniblement surmonté la traversée du désert. Malgré les passages à vide, Baptiste Jauneau est un diamant brut qui reste à polir. Frappé d’une humilité rare, destiné à grandir avec un ballon ovale dans les mains, il ne cesse de se faire un nom dans le paysage du rugby français. Sa fougue, son profil de 9 puncher lui a permis de tutoyer les sommets jusqu’à s’imposer dans le collectif de l’ASM.

Un leader retrouvé pour un Clermont relancé ?

Épargné depuis trois mois par ses ennuis physiques, Jauneau espère apporter pleine satisfaction à son coach et répondre à ses propres attentes. D’autant plus que son équipe enchaîne les contre-performances. Après un mois de janvier époustouflant (un nul au Stade Français, deux victoires contre Lyon et Castres), les hommes de Christophe Urios s’étaient même permis le luxe de se relancer dans la course à la qualification.

Un espoir vite balayé par la spirale négative dans laquelle est empêtrée l’ASM. Les jaune et bleu ne mettent plus un pied devant l’autre, et ce, depuis début février. L’escouade auvergnate est sur une série famélique de quatre rencontres consécutives sans victoires. RUGBY. Top 14. Le rebond pour éviter le spectre de la relégation ? L'ASM face à son destin contre PauUn revers de 37 points au Michelin contre le Stade Toulousain, 42 points concédés sur la pelouse de la Rochelle, un nul amer face au promu Oyonnaxien … Si du côté des dirigeants on se refuse d’évoquer le maintien, comptablement, le spectre d’une descente en ProD2 est bien réel. « Le top 6 n’est pas très loin quand même. Évidemment que si on parle du classement, on regarde vers le bas, on peut tous trembler, tous avoir peur et perdre confiance », confie Julien Laïrle, entraîneur des avants et de la défense de Clermont.

Crédit image : ASM Rugby

Avec un championnat très serré, l’ASM oscille entre la peur de voir se rapprocher les derniers du classement et l’espoir de retrouver les joutes des six premiers qualifiés. Le sort du match face à Pau dimanche scellera à coup sûr les ambitions du club. Une défaite sur ses terres, la quatrième de la saison, et l’ASM commencera sérieusement à regarder vers le bas. À moins qu’une performance XXL de son talentueux demi de mêlée ne vienne éclaircir l’horizon clermontois.