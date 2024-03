RUGBY. Top 14. Après 1 an d'absence, le Guerrier Alexandre Fischer est prêt à ferrailler avec Clermont

Après 1 an d'absence suite à une blessure dévastatrice, le troisième ligne Alexandre Fischer est tout proche de faire son retour sous les couleurs de Clermont.

Plus d'un an et 18 jours se sont écoulés depuis la dernière apparition d'Alexandre Fischer sur un terrain de rugby. Rappelez-vous, le 4 mars 2023, le troisième ligne était contraint de quitter la pelouse lors du match contre Montpellier comptant pour la 20e journée. La blessure semblait grave et elle s'est révélée l'être.

Rupture du ligament croisé antérieur, du ligament croisé postérieur et du ligament latéral externe. Case opération obligatoire pour celui qui avait été titulaire à 10 reprises en 12 matchs joués l'an passé. Une très sérieuse blessure qui a non seulement mis fin à sa saison, mais laissé craindre une saison blanche en 2023/2024.

Un an d'absence

En effet, il était question d'une absence de 9 mois au minimum pouvant aller jusqu'à douze mois. Un an plus tard, Alexandre Fischer serait sur le point de retrouver les terrains si on en croit les informations de nos confrères de La Montagne. Lesquels indiquent que le 3e ligne a participé "à sa première semaine complète d’entraînement collectif."

Une bonne nouvelle pour le club, qui a besoin de toutes les forces vives pour remonter au classement et éviter une fin de saison sous tension. Mais surtout pour le joueur. Loin de la médiatisation d'éléments comme Romain Ntamack, touché au genou l'été dernier, le Clermontois a pris son mal en patience et travaillé de son côté pour retrouver la forme.

Il n'a très certainement pas voulu précipiter les choses, lui qui a si souvent été touché physiquement. Cuisse, mollet, cheville, ischios-jambiers, il a presque tout connu et a manqué des grands rendez-vous dans sa carrière. Gravement blessé à la cuisse face à Toulouse, il n’avait pas pu participer aux phases finales de 2019 puis raté le train du 6 Nations 2020.

Une carrière morcelée

Il subira ensuite des commotions lors de la saison 2020/2021. Si bien que ses saisons de rugbyman professionnel ont été morcelées. A 26 ans, "Fisch" a déjà beaucoup donné pour le rugby mais ne semble cependant pas encore en avoir terminé avec l'ovale. Espérons toutefois que cette pause forcée lui aura été bénéfique et qu'il sera épargné par les pépins à l'avenir.

En mars 2023, juste avant de se blesser, et alors qu'il revenait déjà après un souci au mollet, le troisième avait une grosse performance face à Toulon. "Il est très fort sur les un contre un car il met beaucoup d’intensité dans les duels", confiait alors Christope Urios pour La Montagne. Le technicien appelait cependant son joueur à mieux se connaître pour pouvoir enfin enchaîner les matchs. "Il doit parvenir à se stabiliser et à être un peu moins blessé pour continuer à progresser. Ce qui signifie qu’il doit changer des choses chez lui."

A-t-il profité de sa blessure pour faire évoluer son jeu ? Avec un profil de "plaqueur-gratteur, spécialiste du petit périmètre, il n’est pas sans rappeler un certain Gerhard Vosloo, pour sa capacité à redynamiser les ballons ralentis ou transpercer les défenses par sa puissance", peut-on lire sur le site de l'ASM. Le genre de joueur dont aurait bien besoin Clermont en ce moment pour mettre le nez dans les rucks et batailler en défense. Mais ce dont a besoin la formation auvergnate, c'est surtout d'un Fischer sur le terrain et pas l'infirmerie.