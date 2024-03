VOS MATCHS DE RUGBY UBB/TOULOUSE ET BAYONNE/LA ROCHELLE À QUELLE HEURE ET SUR QUELLE CHAÎNE ?

Retrouvez le programme télé de la semaine avec la 19e journée de Top 14 et le match entre l'UBB et Toulouse. Sans oublier la première journée du 6 Nations féminin.

Et voilà, le Tournoi est terminé. Du moins, la version masculine et celle des moins de 20 ans. Car l'édition féminine commence ce week-end ! Et le programme est le même que pour les hommes avec un match contre l'Irlande pour commencer.

Mais surtout un Crunch pour terminer. Les Bleues vont-elles mieux s'en sortir que les hommes de Galthié ? Premier rendez-vous ce samedi contre les Irlandaises au stade Marie-Marvingt du Mans.

6 NATIONS FÉMININ 1ʳᵉ JOURNÉE :

SAMEDI 23 MARS

France vs Irlande à 15h15 sur France 2

Galles vs Ecosse à 17h45 sur France TV Sport

DIMANCHE 24 MARS

Italie vs Angleterre à 16h sur France TV Sport

Le Top 14 reprend également ses droits. Si les internationaux vont bénéficier d'un repos bien mérité, du moins pour certains, le championnat n'attend pas. Nous sommes déjà à la 19e journée et il ne reste que peu d'occasions pour engranger des points.

Toulon et Montpellier ouvriront le bal samedi à 15h. Le RCT n'est pas vraiment rassuré à l'idée de recevoir des Héraultais qui restent sur quatre succès de rang. Il faut dire que le MHR joue sa survie depuis des semaines. Pour eux, chaque match est une finale pour le maintien.

Et que dire de la rencontre entre Oyonnax et l'USAP. Les joueurs de l'Ain n'ont pas le droit à l'erreur. Ils occupent la dernière place du Top 14 à dix longueurs des Catalans. Lesquels rêvent d'un succès face à cet adversaire direct. Non seulement pour se donner encore plus d'air mais aussi pour revenir sur le MHR voire Lyon.

Des Lyonnais qui se déplacent sur la pelouse du leader parisien tandis que La Rochelle sera également en déplacement à Jean-Dauger pour défier des Bayonnais qui n'ont pas perdu à la maison de la saison. Sans oublier la réception du Racing 92 par Castres.

Cette 19e journée sera clôturée par un alléchant UBB vs Toulouse. Les Bordelais sont toujours en course pour la qualification mais ils ont très mal vécu la période des doublons contrairement au champion de France. Le Stade était invaincu en 2024 avant son revers à Perpignan. Les locaux n'auront pas la vie facile, surtout avec les retours des internationaux.

TOP 14 - 19E JOURNÉE :

SAMEDI 23 MARS

DIMANCHE 24 MARS