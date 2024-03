RUGBY. Top 14. Le rebond pour éviter le spectre de la relégation ? L'ASM face à son destin contre Pau

Face à Pau, l'ASM joue gros. Après une série noire, Clermont vise un rebond crucial à domicile pour s'éloigner de la zone rouge et raviver la flamme avec ses fans.

L'ASM s'apprête à recevoir la Section Paloise dans un match à enjeu pour les deux formations de Top 14. "On va à Clermont, et on a une saison à jouer," lance le président béarnais Bernard Pontneau via La République des Pyrénées. Après quatre matchs sans victoire, les Auvergnats sont en une position bien plus délicate que leurs adversaires du week-end, 7es au classement. Trois rangs derrière, les Jaunards se trouvent à un tournant crucial de leur saison.

Nous avons favorisé la communication intense en favorisant les dialogues avec et entre les joueurs. Nous avons ensuite travaillé avec la volonté d’être à nouveau très bons sur les fondamentaux et enfin nous avons sensibilisé tout le monde sur l’obligation de se prendre en mains. (Christophe Urios via asm-rugby.com)

Au fil des séances d'entraînement, notamment celle, très intense, à Montluçon, l'équipe clermontoise semble avoir retrouvé un nouvel élan. Cette pause, ponctuée par quatre jours de coupure, a été un véritable bol d'air pour les joueurs comme pour le staff technique. Il était important pour tous de mettre les choses à plat pour terminer l'exercice 2023/2024 avec un souffle nouveau. Christophe Urios et Julien Laïrle ont tenté d'insuffler une dynamique positive, marquée par une volonté de fer de "repartir sur de bonnes bases", comme l'atteste le talonneur Etienne Fourcade, déterminé à ne pas se laisser abattre par les récents contretemps.

Il faut jouer comme si c'était le dernier (source : France 3 Auvergne)

La ferveur et l'attachement indéfectible des fans sont des atouts non négligeables dans la quête de redressement de l'ASM. Personne, des joueurs aux supporters, ne veut penser à la relégation. Mais la réalité est que la 13e place occupée à l'heure actuelle par l'USAP est seulement à trois longueurs. Un rang qui n'envoie pas directement en Pro D2 mais qui oblige à jouer un match de barrage face aux finalistes de deuxième division.

Le retour de joueurs tels qu'Anthony Belleau et Fritz Lee, après blessure, est le bienvenu dans la perspective de ce match aussi déterminant. Leur présence sur le terrain est un gage d'expérience et de stabilité. La Section Paloise, consciente de l'importance de l'enjeu, s'avance également avec détermination, prête à affronter un adversaire qui n'a d'autre choix que de se surpasser. Les Béarnais ne devraient d'ailleurs pas faire le voyage à vide avec Émilien Gailleton, Jack Maddocks, l'ancien de l'ASM Samuel Ezeala ou encore Théo Attissogbe.

Il faut dire qu'ils ne sont qu'à un point de la troisième place occupée par les Rochelais. Dans un championnat très indécis, le moindre point pourrait faire la différence pour la qualification comme pour le maintien. Malgré tout, Clermont ne veut pas uniquement se focaliser sur l'adversaire mais surtout sur la nécessité de "jouer notre rugby", comme le souligne Julien Laïrle. Cette philosophie, axée sur le retour aux fondamentaux et l'exploitation total de leur potentiel, pourrait bien être la clé d'un renouveau tant espéré par les fans.

D’abord, on veut se rattraper à domicile. Avant, on perdait très rarement au Michelin, ce n’est pas normal d’avoir déjà concédé 3 défaites et 1 nul cette saison. Si on ne veut pas descendre plus et accrocher en haut, on n’a pas trop le choix. Il nous faut des points à chaque match. (Baptiste Jauneau via La République des Pyrénées)

Face à Pau, Clermont n'a pas seulement l'opportunité de remonter au classement. C'est aussi une chance de renouer avec une dynamique positive et de raviver la flamme auprès de ses supporters. Dans un Top 14 où chaque match est primordial à ce moment de la saison, celui contre Pau ressemble davantage à une reconquête, un moment charnière pour l'ASM. Les Jaunards sauront-ils saisir cette chance de rebondir ?