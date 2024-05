XV DE FRANCE. ''Sélectionner ces jeunes joueurs sans attendre'' : le désir fort du staff des Bleus pour l’Argentine

En vue de la tournée en Amérique du Sud qui opposera les Bleus à l’Argentine et à l’Uruguay, 5 ou 6 U20 à très fort potentiel pourraient être réquisitionnés.

"L’équipe de France des moins de 20 ans va jouer sa Coupe du monde, en juillet. Mais ils sont 5 ou 6 jeunes qui pourraient également postuler pour la tournée en Argentine." Mais de qui parle Jean-Marc Lhermet, le manager des équipes de France, lorsqu’il évoque ces 5 ou 6 garçons, pour le Midi Olympique ?

Au vu du dernier tournoi des 6 Nations U20 et des saisons de chacun des minots des générations 2004 et 2005 en Top 14 ou en ProD2, le premier nom qui ressort est évidemment Patrick Tuifua. Vous savez, ce Néo-Calédonien, naturellement éligible pour la France mais qui joue en Nouvelle-Zélande et dont le choix personnel de sa future sélection ne serait pas encore tranché.

TRANSFERT. À 2 doigts du Super Rugby, le phénomène U20 Patrick Tuifua en visite chez un ogre du Top 14

"Si nous le prenons en tournée, c’est pour le faire jouer et s’il joue, il sera alors bloqué pour la France. C’est notre souhait, notre volonté et il le sait. Fabien (Galthié) en a parlé avec lui lors du dernier Tournoi des 6 nations U20. Mais sa décision n’est pas encore prise", explique Lhermet à propos de ce cas très particulier pour les équipes de France.

Les autres ? Puisque "pour les jeunes joueurs à fort potentiel, la priorité devrait être donnée à la tournée en Argentine du XV de France", attendons nous à potentiellement voir un garçon comme Théo Attisogbe, l’ailier/arrière palois qui cartonne en Top 14 cette saison (20 matchs, 19 titularisations, 5 essais).

TOP 14. Il a du Teddy Thomas en lui : à la découverte de Théo Attissogbe, le surdoué des Pyrénées

Ou encore un élément comme le talonneur de Grenoble Barnabé Massa, qui réalise un exercice plein en ProD2 (8 essais en 25 matchs) et qui s’est d’ores et déjà engagé à Clermont pour la saison prochaine. C’est tout ? Le reste devrait en effet plutôt dépendre des phases finales du championnat, puisqu’on le sait, les finalistes du Top 14 ne seront pas de ce voyage en Amérique du Sud.

TRANSFERT. Après les millions de Kolbe ou Biggar, le RCT va-t-il ''casquer'' aussi gras pour Antoine Frisch ?

Tout comme les autres joueurs dits "premiums" du groupe France qui seront, sauf exception, tous ménagés afin de se régénérer de cette longue saison post-coupe du monde. Une posture qui pourrait permettre aux plus gros potentiels des U20 - comme Marko Gazzotti, Matthis Castro-Ferreira, Léon Darricarère ou Hugo Reus - de connaître leur première aventure en Bleu, au gré des résultats de leur club durant la fin de saison à venir.

TOP 14. Mathis Castro Ferreira, symbole d’une jeunesse toulousaine biberonnée à l’école des doublons

Mais aussi, de fait, de sciemment tirer une (grosse) balle dans le pied des jeunes quant à la possibilité de conserver leur titre mondial junior. Un choix qui se discute encore entre Fabien Galthié, la DTN et le staff des U20, dans les locaux de Marcoussis. Réponse d’ici cet été…