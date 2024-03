TRANSFERT. À 2 doigts du Super Rugby, le phénomène U20 Patrick Tuifua en visite chez un ogre du Top 14

Sensation des Bleuets lors du dernier Tournoi U20, le 3ème ligne Patrick Tuifua, qui rêve de Super Rugby, aurait néanmoins été aperçu cette semaine, sur la côte Atlantique.

Le truc, c'est qu'après 5 journées, toujours pas la moindre trace du 3ème ligne de 19 ans aperçu avec les U20 au mois de février. Il faut dire que si la concurrence au poste est accrue malgré le départ d'un certain Ardie Savea (Shields, Kirifi, Flanders, Lakai...)... mais aussi que Tuifua n'est pas en Nouvelle-Zélande en ce moment.

La révélation des Bleuets lors du dernier Tournoi des 6 Nations, aurait été aperçu, cette semaine, du côté de La Rochelle et de l'Apivia Parc, selon les informations du Midi Olympique. Un rendez-vous organisé et planifié par le club à la caravelle.

Cela veut-il dire que La Rochelle a un coup d'avance pour faire signer ce beau bébé (1m91 pour 113kg) que tout le Top 14 s'arrache ? Pas sûr... Car d'autres gros clubs sont également sur le coup et Pat Tuifua a, par exemple, déjà visité les installations du RCT en fin d'année dernière et avec son entourage, selon nos informations.

D'autant qu'autour de lui, le puissant et mobile néo-calédonien ne cacherait pas son envie de disputer le Super Rugby et même, pourquoi pas, de porter un jour le maillot des All Blacks, pour lequel il sera éligible l'année prochaine.

Il est pour l'heure toujours sous contrat avec les Magpies d'Hawke’s Bay jusqu’à la fin de l’année 2025 et pourrait bien tenter d'aller au moins au bout de son engagement pour tenter d'accrocher des matchs avec les Hurricanes.

Quant au sujet de la sélection, on sait déjà que le staff des Bleuets a déjà assuré à Tuifua qu'il serait du Mondial U20 cet été, alors que Fabien Galthié aurait également aimé l'emmener en tournée en Argentine afin de le "verrouiller". En attendant le dénouement, l'ancien du Lindisfarne College continuera probablement son tour de l’Hexagone, plus désiré que jamais.