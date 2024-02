RUGBY. 40 000km en plein Tournoi des 6 Nations U20 : ainsi va la vie de Patrick Tuifua

"Le staff de France U20 s’est entendu avec le club des Hurricanes , et il n’était pas raisonnable de faire faire plusieurs allers-retours à Patrick Tuifua pendant le 6 Nations U20." Il faut dire que Paris - Wellington, ce n’est pas Toulouse - Muret quand ça roule, et que ce sont quelque 19 000 kilomètres et plus de 24h d’avion qui séparent les capitales française et néo-zélandaise. Le 3ème ligne de 19 ans n’a donc fait le trajet qu’un qu’une fois, et évitera les aller-retours trop energivores.