RUGBY. TRANSFERT. La sensation Tuifua, bientôt sous nos yeux en Top 14 ?

Diamant brut, Patrick Tuifua est devenu, en l'espace de deux matchs, la nouvelle sensation du rugby français. Le jeune calédonien serait même sur les tablettes de plusieurs écuries de Top 14.

À seulement 19 ans, Patrick Tuifua est déjà aperçu comme un véritable phénomène par l'ensemble des spécialistes du rugby en France. Il faut dire que pour sa première sélection avec les Bleuets, ce dernier a mis la barre très haut avec 18 plaquages, et 52 mètres parcourus avec la balle. Il a été l'homme du match, logiquement, face à l'Irlande.

Bien aidé par ses 1,91 m et 113 kg, ce beau bébé d'origine néo-calédonienne est en avance sur presque tous les joueurs de sa génération, et possède un parcours atypique. En effet, il quitte la Nouvelle-Calédonie à l'âge de 15 ans, en direction de la Nouvelle-Zélande et du Lindisfarne College.

Comme bon nombre de jeunes calédoniens, son départ a été motivé par une bourse d'étude, ce qui lui permet de jouer au rugby dans le même temps. Actuellement, ses performances sportives l'ont propulsé dans les rangs des Hurricanes, avec qui il prépare la prochaine saison de Super Rugby.

En attendant, Tuifua joue pour les Hawke’s Bay, l'équipe de NPC (championnat des provinces néo-zélandaises) de Wellington, avec qui il a joué cinq matchs depuis le début de saison. Il est d'ailleurs entraîné par une figure bien connue en Top 14, Brock James.

Le Top 14 a-t-il une chance de le séduire ?

Si ce dernier a porté le maillot des Bleuets pour les deux premières rencontres du Tournoi des 6 Nations, il a également participé à un stage avec les Baby Blacks, mais ne peut pas être éligible. Tuifua réside en Nouvelle-Zélande depuis plus de trois ans, mais cinq années sont nécessaires pour être sélectionné.

Toutefois, sa petite virée en France lui a valu le plaisir de taper dans l'œil de plusieurs équipes de Top 14 ! Selon les informations de Rugbyrama, Patrick Tuifua intéresserait le Stade français, Toulon et même Montpellier. Les trois équipes seraient même prêtes à accueillir rapidement le troisième ligne.

Oui, mais voilà, plusieurs grains de sable enrayent ces potentiels transferts. Premièrement, Tuifua s'est engagé jusqu'à la fin de l'année civile 2025 avec Hawke’s Bay. En plus de cela, son rêve est clair, jouer en Super Rugby !

Une source proche révèle même que sa priorité ne serait pas de jouer en Top 14, mais plutôt dans l'hémisphère sud. Le Super Rugby a bercé l'enfance du jeune homme, et ses prochains mois de préparation seront consacrés à ce championnat.

Mais, l'aspect financier rentre en compte, et, ce n'est un secret pour personne, mais le Top 14 est bien plus lucratif que le Super Rugby ! Une proposition alléchante pourrait alors faire flancher le jeune joueur, si cette dernière surclasse celle proposée par les Hurricanes.

Le XV de France, déjà ?

Au rugby, tout est décidément très rapide ! Deux matchs en Bleuets et quelques oppositions face au XV de France auraient suffi au staff tricolore et à Galthié pour l'imaginer au plus haut niveau. Une sélection lors de la tournée estivale en Argentine aurait même été évoquée en interne, bien que ce dernier n'ait pas encore choisi son camp.

Cependant, plusieurs sources proches du joueur ont mentionné son envie de porter le maillot des légendaires All Blacks. Un choix compréhensible au vu de la situation actuelle du joueur.

Avant de se projeter si loin, Sébastien Calvet a donné rendez-vous à Tuifua au mois de juillet prochain, en Afrique du Sud, pour la Coupe du monde des moins de 20 ans. D'ici là, le jeune homme pourrait avoir pris sa décision !

