XV DE FRANCE. Quelle troisième ligne sera titulaire pour affronter l'Italie ?

La troisième ligne de l'équipe de France est, elle aussi, affaiblie par les blessures. Après le forfait de Jelonch, c'est le capitaine Alldritt qui cède sa place face à l'Italie.

Traditionnellement, les matchs du Tournoi des 6 Nations face à l'Italie, qui plus est en France, sont l'occasion de voir de nouvelles têtes en équipe de France. Bien que tous les matchs soient importants pour espérer la victoire finale, les Italiens représentent le moins de dangers, et les équipes peuvent ainsi faire tourner leur effectif.

Pour preuve, le week-end dernier, l'Irlande a réussi à infliger 36 à 0 à la Squadra Azzurra, en mettant sur le banc de touche bon nombres de ses titulaires. Van der Flier et Gibson-Park étaient remplaçants, tandis que Bundee Aki a été mis au repos.

Avec les problèmes actuels que connaît le pack de l'équipe de France, serait-il le moment d'innover en seconde ligne, mais aussi en troisième ligne ? Intéressons-nous à la dernière lame de la mêlée.

Vers la première titularisation de Roumat ?

Pour sa première sélection, Alexandre Roumat ne pouvait certainement pas rêver mieux qu'une victoire en terre hostile, avec un scénario aussi serré. Toutefois, le numéro 8 du Stade Toulousain, qui est depuis plusieurs saisons le titulaire en place, n'a pas évolué à son poste de référence.

En effet, Fabien Galthié et le staff tricolore ont décidé d'utiliser le fils d'Olivier en qualité de seconde ligne, pour former un attelage inédit aux côtés de Posolo Tuilagi. Forcément, il a été une arme de plus en touche, et sa mobilité durant la partie a aussi été d'une grande aide.

Face à l'Italie, le Toulousain postule logiquement pour une place de titulaire en troisième ligne centre, en l'absence de Grégory Alldritt. Roumat n'a jamais démarré une rencontre internationale, mais connaît le très haut niveau en club. Face à l'Italie, cela pourrait être un bon moyen pour lui de démarrer une rencontre à cette échelle. Dans ce cas de figure, Charles Ollivon et François Cros accompagneraient Roumat.

Néanmoins, nous ne sommes pas à l'abri de voir l'ancien de l'UBB mis sur le banc de touche, pour des raisons stratégiques. Ce dernier pourrait être le remplaçant parfait, en couvrant trois postes : troisième ligne aile et centre, ainsi que deuxième ligne.

Cros, dans la continuité ?

Cela fait presque un an que François Cros n'a pas officié en troisième ligne centre ! C'était au mois d'avril 2023, lors d'un match de Champions Cup face au Sharks, remporté 54-20. Depuis, ce soldat de l'ombre n'a plus quitté l'aile de la mêlée, mais peut tout de même dépanner.

Face à l'Écosse, Cros a été au four et au moulin en défense. Il a réalisé 18 plaquages, le record de la partie, pour seulement deux tentatives manquées. Le joueur du Stade Toulousain ne s'est pourtant pas illustré que dans ce secteur, car en fin de rencontre, il a pris la place d'Alldritt derrière la mêlée. Ce fut alors l'occasion de le voir porter les ballons, et avec une certaine efficacité, comme lors d'une sortie de mêlée, dans le camp adverse.

En Bleu, François Cros n'a jamais été titularisé à ce poste, bien qu'il ait commencé pas moins de 16 rencontres dans sa carrière en qualité de numéro 8. Si Galthié fait ce choix-là, Paul Boudehent rentrerait dans le XV de départ, accompagné de Charles Ollivon.

RUGBY. 6 Nations. L'Impact indéniable de François Cros, le Cœur battant du XV de France

Boudehent pour imiter Alldritt ?

Parmi les différents profils que possède l'équipe de France, celui de Paul Boudehent est celui qui ressemble le plus à Grégory Alldritt. Le Rochelais a presque les mêmes caractéristiques physiques que son coéquipier, et peut aussi être un gros porteur de balle.

Récemment, dans les colonnes de Midi Olympique, Paul Boudehent avait affirmé vouloir aller chercher sa place de titulaire en Bleu, et vouloir sauter sur chaque occasion pour y arriver. La blessure d'Alldritt peut alors en être une. En plus de cela, Boudehent connaît ce poste, et il compte d'ailleurs deux titularisations cette saison. Aux côtés de Cros et d'Ollivon, c'est certainement la troisième ligne qui serait la plus logique, étant donné que les trois joueurs étaient au dernier mondial en France.

Vers des surprises ?

Et si jamais le staff de l'équipe de France nous réservait une petite surprise pour ce troisième match du Tournoi des 6 Nations ? Tout de suite, nous pensons au talentueux Esteban Abadie, qui n'a pas encore connu sa première cape. Le joueur de Toulon est la bonne pioche du RCT cette saison, et son apport dans le jeu au sol et en touche serait un atout majeur pour le XV de France.

Ensuite, est-ce que le retour de Sekou Macalou et/ou Yoan Tanga est encore d'actualité ? Le joueur du Stade Français n'a pas été rappelé en équipe de France pour cette édition du Tournoi, et pourtant, il a joué deux matchs de la Coupe du monde. Habituel couteau suisse de Galthié, son retour n'est pas à exclure. Pour Tanga, la route semble plus sinueuse et ses chances de réintégrer le XV de France sont fines. Néanmoins, avec la tunique bleue, le Rochelais n'a jamais déçu, et sait-on jamais.

RUGBY. XV de France. Grégory Alldritt finalement contraint au forfait pour la suite du 6 nations ?