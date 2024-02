RUGBY. 6 Nations. L'Impact indéniable de François Cros, le Cœur battant du XV de France

Point positif de ce dernier week-end du Tournoi des 6 Nations : la France a gagné, mais pas que ! La performance de François Cros n'est pas passée inaperçue.

Monsieur parfait

Difficile de combler l'absence d'Anthony Jelonch, ou encore de faire face à la blessure de son capitaine en la personne de Grégory Alldritt. Et pourtant, c'est bien ce qu'a réalisé François Cros face à l'Écosse, le week-end dernier.

Habituelle doublure de luxe ces dernières saisons en équipe de France, le troisième ligne de Toulouse est bel et bien titulaire cette année. Véritable référence en Top 14, Cros est un des tauliers du Stade Toulousain depuis maintenant huit saisons.

Cette saison, ce guerrier inépuisable a déjà joué neuf rencontres avec son club, et a bien évidemment été neuf fois titulaires. François Cros, c'est ce genre de joueur qui fait l'unanimité, celui que le coach met en premier sur une composition, et qui rassure ses partenaires simplement par sa présence.

En équipe de France, c'est un peu la même chose, qu'il soit sur le banc ou bien qu'il entame un match, nous savons tous que son implication sera identique. D'ailleurs, il a montré un excellent visage lors du dernier mondial.

Le leader devant ?

Face à l'Écosse, François Cros a prouvé qu'il avait les épaules pour porter l'équipe de France vers la victoire. Alors oui, ce n'est pas celui qui vous fera gagner le match sur une action, mais son travail de sape sera clairement fondateur du succès des siens.

En deux matchs de cette édition du Tournoi des 6 Nations, François Cros a réalisé 30 plaquages, et se place juste derrière l'Italien Michele Lamaro (37) au classement général. Contre la bande à Russell, le joueur de 29 ans a réussi 18 plaquages, et n'en a manqué que deux.

Comme bon guerrier qui se respecte, Cros n'est pas le dernier à mettre le nez dans les mauls, et depuis le début de la compétition, il a pris part à 32 rucks défensif. Son coéquipier, Paul Gabrillagues est le seul à avoir fait mieux (39). Il a également réalisé 10 déblayages, et se positionne aussi second, derrière le Parisien.

Au-delà des statistiques, Cros a aussi répondu présent au poste de numéro 8, lorsque Alldritt a dû quitter ses partenaires. Lors d'une sortie de mêlée, nous avons ainsi pu admirer les qualités du Toulousain balle en main, qui est aussi capable de porter des ballons. D'ailleurs, ce dernier a joué à 16 reprises dans cette position.

Face à l'Italie, François Cros devrait s'amuser à répondre aux guerriers que représente Lamaro, les frères Cannone ou encore Negri. Il sera évidemment un atout majeur, et un homme sur qui l'équipe de France doit s'appuyer pour se rassurer.

