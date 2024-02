RUGBY. XV de France. Fabien Galthié : Un Capitaine dans la Tempête, Prêt à Braver les Critiques pour ses Bleus

Le sélectionneur du XV de France fait l'objet de nombreuses critiques dans ce 6 Nations 2024. Pour Fabrice Landreau, il sert de bouclier pour ses joueurs.

Après une défaite humiliante face à l'Irlande à Marseille et une victoire à l'arrachée en Écosse, la communication de Fabien Galthié a eu du mal à passer chez les supporters comme chez certains observateurs. Le sélectionneur du XV de France avait déjà été critiqué après l'échec de la coupe du monde. Certains estimant à ce moment-là qu'il n'avait pas apporté toutes les réponses pour comprendre pourquoi les Bleus n'avaient pas réussi à remporter leur premier titre mondial alors qu'il leur semblait promis.

Au sortir du succès à Murrayfield, il a estimé que le contenu de son équipe avait été "parfait". Une déclaration qui prise toute seule peut faire grincer quelques dents. Lui considère que face à cette équipe écossaise, à l'extérieur et compte tenu dans la situation dans laquelle se trouve l'équipe de France avec son lot d'absents, une victoire ne se boude pas.

En tant boss des Bleus, il se doit aussi d'assumer les mauvaises performances de ses ouailles. Mais aussi de les mettre en confiance et de les protéger. "En disant cela, Fabien sert de bouclier et protège son staff", lance son ancien partenaire au Stade Français et à Toulon, Fabrice Landreau, via L'Équipe. L'ancien talonneur le décrit comme un "paratonnerre", prêt à subir les foudres des supporters et des journalistes. Un rôle qu'il semble prendre à bras-le-corps sans sourciller. En apparence du moins.

"Je sais qu'il ronge son frein", confie Landreau. Au plus près des joueurs, il sait de quoi son groupe est capable. Il l'a montré par le passé en allant décrocher un Grand Chelem et en battant toutes les meilleures nations de la planète. Alors qu'un nouveau cycle commence, et qu'il s'accompagne d'incertitudes et de nouveautés, il prend son mal en patience.

"Il attend un arc-en-ciel pour retrouver plus de sérénité. Je pense qu'il est convaincu que cette équipe de France va montrer un autre visage." Les bribes d'une progression par rapport à la fessée reçue au Vélodrome ont été aperçues en Écosse. Mais on sait que le public français est exigent. Il a surtout été habitué à beaucoup mieux ces dernières années.

On sait aussi que la patience n'est pas sa première qualité. Et qu'au moins écart, on a vite fait de lapider sur la place publique. C'est souvent le cas avec les joueurs. Mais les entraîneurs n'en sont pas exemptés. "Le procès qu'on lui fait est exagéré. Tout ressurgit. Déjà, ceux qui n'aiment pas l'homme. Parfois, on voit des critiques sur ses lunettes... ". L'état de grâce semble donc terminé pour Galthié. "On essaie d'abattre l'homme, c'est peut-être français. Des souvenirs me remontent, on voulait la tête de Bernard Laporte de la même manière quand il était sélectionneur." Et il n'aura finalement fallu que deux défaites de rang avec des débuts poussifs dans ce Tournoi 2024 pour qu'il se retrouve dans l'oeil du cyclone. Comme si tous les résultats des dernières années n'avaient jamais existé.