XV de France. Un match ''parfait'', Galthié agace les supporters par son optimisme

S’il s’est montré très satisfait, certains supporters ne partagent pas l’avis du sélectionneur sur la performance du XV de France en Écosse.

Victoire ? Certes, mais encourageante ? Pas pour tout le monde. En tout cas, le sélectionneur Fabien Galthié s’est montré particulièrement satisfait après la victoire des Bleus en Écosse (16–20).

En conférence de presse et dans les médias en général, il a loué la performance de ses joueurs à Édimbourg. Cependant, sur les réseaux sociaux notamment, de nombreux supporters ont montré leur mécontentement.

Galthié, candide ou enthousiaste ?

Pour certains observateurs, le niveau de jeu montré par les Bleus depuis le début du Tournoi des 6 Nations reste loin de celui observé ces dernières années. Offensivement et défensivement, les fans du XV de France semblent rester sur leur faim.

Ainsi, les propos entendus de la bouche du sélectionneur après la rencontre ont hérissé les poils de certains supporters. Face aux médias, Fabien Galthié expliquait singulièrement ceci, selon des propos rapportés par L’Équipe :

On gagne avec quatre points d'écart, ça me va. À ce niveau-là, vu le contexte, vu le niveau des Écossais, c'est bien. Moi, j'ai trouvé le contenu formidable. Il me semble qu'on a marqué deux essais. Et eux, ils en ont mis combien ? Un, c'est ça ? On n'est pas là pour faire des démonstrations, mais pour gagner des matches.”

Je ne sais pas ce qui m'énerve le plus. Le sourire béat de Galthié après le miracle de Murrayfield ou bien son silence après ses échecs... #ECOFRA #SCOvFRA — Mal de Mots (@maldemots) February 10, 2024

Je suis d’accord avec Fabien Galthié quand il indique, comme Fouroux avant lui, que jouer bien signifie gagner. Mais les Bleus ont montré un tel défaut de maîtrise qu’on ne peut pas s’en satisfaire. Gageons qu’il réserve ses critiques à ses joueurs. — Renvoi aux 22 (@Renvoiaux22) February 10, 2024

Franchement je n’arrive pas à comprendre Galthié qui parle de l’une des plus belles victoires de l’équipe de France !

On en est là 🤔 — Jean Noel Blanc (@JeanNoelBlanc1) February 11, 2024

Oui mais des mecs qui n'ont jamais joué au rugby, jamais arbitré vont te dire "application de la règle" parce qu'ils l'ont lu, et que sorti de ça, y'a 0 argument pour défendre.



Quand tu rajoutes l'auto satisfaction puante de Galthié et la classe de Finn Russell, l'écosse a gagné https://t.co/hZ81TG74s4 — Captain Taverne ® (@captain_taverne) February 11, 2024

'Je suis très satisfait'.

Il y a peut être des langues où ça ne veut pas dire la même chose qu'en français, si ça se trouve. — Boucherie Ovalie (@BoucherieOvalie) February 10, 2024

Galthié j'ai l'impression qu'il se fout de nous à chaque interview. Ils doivent se lancer des défis du type "dit leur que t'es heureux de cette belle victoire acquise après un superbe match maîtrisé" pour voir ! #ECOFRA — Thomas M. ⭐⭐ (@TMahe17) February 10, 2024

Le XV de France reprend confiance

Toujours en conférence de presse, le sélectionneur confiait que le match observé ce samedi après-midi était similaire au travail effectué dans la semaine en entraînement. Face à une prestation qui n’a pas convaincu tout le monde, il argumente ainsi, toujours d’après L’Équipe : “C'est une période extraordinaire à vivre parce qu'on gagne ensemble, on perd ensemble et on souffre ensemble. Et notre chemin, ces derniers temps, nous a ramené à l'essentiel de ce jeu. Je vis cette victoire avec une grande joie parce qu'on se construit aussi dans la difficulté.”

Après la rencontre, son capitaine Grégory Alldritt a repris l’opinion du sélectionneur en évoquant l’une des plus belles victoires de sa carrière. Face à une dissonance pareille entre acteurs du match et supporters, une question vient en tête. Les supporters sont-ils trop sévères ou bien Galthié et ses joueurs sont-ils aveuglés par le résultat ? L’une des deux options s’imposera sûrement d’elle-même au fil des matchs, à moins que la réponse ne se situe entre les deux…

