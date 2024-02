RUGBY. ‘‘Hallucination collective’’, de la folie à la raison, la presse britannique dégoupille après Écosse - France

Comme dans l’Hexagone, le sujet principal des médias britanniques reste l’arbitrage en fin de match, en plus du manque de réalisme de l’Écosse face à la France.

Depuis hier, la presse francophone et les réseaux sociaux fustigent la décision finale du match Écosse - France, joué ce samedi à Murrayfield. De l'autre côté de la Manche, les médias britanniques se sont focalisés sur le manque de réalisme du XV du Chardon, sans épargner de leur plume l'arbitrage.

La BBC perd pied et dégoupille

Ainsi, la BBC titre son compte rendu de la rencontre ainsi : “Le gaspillage écossais déconcerté par le drame de la TMO.” Ainsi, comme beaucoup de médias britanniques, la célèbre radio évoque la fin de match, avec une certaine incompréhension.

Sous le choc, le média se moque alors ouvertement de la scène. En tentant d’expliquer ce qu’elle pense inexplicable, la BBC pointe du doigt le ridicule de la scène :

Pardon ? Tout le monde était abasourdi. Tout le monde s'entendait dire que ce qu'il avait vu n'était pas ce qu'il avait vu. L'esprit joue des tours, semble-t-il. Cette chose aplatie sur la ligne n'était pas, en réalité, un ballon, mais quelque chose d'autre. Un casque de mêlée jeté par terre. Une mouette. Une illusion. Une hallucination collective.”

Dans un papier inattendu, la BBC change le nom de l’arbitre australien du jour Nic Berry en “Nic Béret”, en référence au couvre-chef iconique de la France. Si elle détaille une certaine absurdité du processus de décision qui invalide l’essai, ils n’épargnent pas l’officiel du match pour autant :

Berry est sorti d'un stade plein d'expressions ahuries ; dont on pourrait faire des dizaines de milliers de GIFs de confusion. Tout un tas de gens embrouillés, comme le sont généralement ceux à qui l'on dit que le haut est en bas et que le bas est en haut. Bien avant le coup de théâtre de la mort, Nic Berry ne s'était pas attiré les faveurs du public. Nic Béret, comme quelqu'un l'appelait. Les Français, qui sont l'ombre des saisons précédentes, sont négatifs et cyniques et ne se réveillent qu'occasionnellement. Ils ont été pénalisés sept fois en première mi-temps, alors qu'ils auraient pu l'être deux fois plus. L'Écosse était en tête, mais elle était aussi frustrée.”

La presse britannique globalement critique

Ailleurs dans le royaume de sa Majesté, le journal The Scotsman évoque une “défaite cruelle” symptomatique du sport de haut niveau. Cependant, le média écossais mentionne également les nombreuses occasions manquées côté écossais, obligeant ces derniers à courir après le score en fin de match.

De son côté, The Guardian reste sur la même impression. Si la décision de Nic Berry a bien vu les “hurlements passer de l’espoir au désespoir” à Murrayfield, les locaux restent les principaux fautifs de cette défaite. “L'Écosse a été battue dans un match qu'elle aurait pu facilement gagner, en tout cas si la domination avait été le critère de mesure, affirme le journal. Les Écossais n'ont pas mis la France en pièces, mais ils auraient dû être plus avancés à la pause après une première mi-temps confortable.”

En parallèle, The Times dresse aussi un portrait sévère envers le XV du Chardon. “La controverse du TMO ne parvient pas à cacher la dure réalité pour l'Écosse”, titre alors le média. Tout comme le Guardian, le compte rendu du Times pointe du doigt la trop faible avance prise par l’Écosse au cours d’une première période qu’ils ont dominé : “L'Écosse se sentira à juste titre lésée après avoir été privée d'une victoire importante par une décision sévère du TMO, mais la réalité est que c'était leur match est perdu à la mi-temps et c'est ce qu'il s'est passé.”

