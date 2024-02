RÉSUMÉ VIDÉO. Bielle-Biarrey déboule, le XV de France renverse l'Écosse miraculeusement

Le XV de France a défié l’Écosse à l’occasion de la deuxième journée du Tournoi des 6 Nations et s'en est sorti de justesse (16 à 20).

Léger crachin, public prêt à s’égosiller et deux équipes, l’une face à l’autre. En Écosse, le XV de France voulait se rattraper de son humiliation face à l’Irlande, en ouverture du Tournoi des 6 Nations 2024. Mission réussie (dans la douleur) à Murrayfield où les Bleus arrachent la victoire à Finn Russell et ses coéquipiers. Score final : 16-20.

Premier acte mitigé pour le XV de France

En première période, la réaction française attendue n’a pas eu lieu. Le XV de France a eu du mal à résister aux assauts écossais, alors même que les locaux n’ont pas eu l’intention d’enflammer la rencontre. Pour prendre l’avance sur le score, le groupe de Gregor Townsend s’est néanmoins fendu d’un bel essai collectif, conclu par Ben White (7e).

De leur côté, les Bleus ont surtout défendu. Avec presque 60% de possession à l’avantage des Écossais dans le premier acte, les Tricolores ont eu l’occasion de tenter 87 plaquages en 40 minutes, avec un beau 94% de réussite. Néanmoins, les visiteurs ont beaucoup défendu en reculant, amenant les Écossais à quelques mètres de leurs lignes à plusieurs reprises. Si les Français n'ont pas failli techniquement, le système défensif a semblé être en difficulté face à un adversaire habitué à envoyer rapidement ses ballons sur les extérieurs.

D’un point de vue offensif, le centre Gaël Fickou s’est illustré par quelques belles actions ballon en main. À la 15ᵉ minute, le Racingman a pris son vis-à-vis dans son dos et a franchi, mais le manque de soutien l’a empêché de mener l’action au bout. À la 32ᵉ minute de jeu, il a filé à l’essai pour permettre aux Bleus de rattraper le XV du Chardon. S’il n’a pas réussi à faire la différence avec sa vitesse, il s’est souvent proposé et a fait preuve d’une belle lucidité. Avec 50 mètres gagnés, il a été le deuxième joueur à avoir le plus avancé, lors du premier acte, derrière Thomas Ramos. Score à la mi-temps : 13 à 10.

Bielle-Biarrey décisif, puis le divin pied…

De retour des vestiaires, le XV de France encaisse de nouveau la puissance et la rapidité de l’Écosse. À la 50ᵉ minute, Grégory Alldritt a subi un déblayage écossais. À ce moment-là, le genou gauche du capitaine français est apparu ensanglanté et ce dernier est sorti sur civière. En début de deuxième acte, une bonne partie du banc tricolore est déjà rentrée sur le pré. Ainsi, Marchand, Tuilagi, Roumat, Boudehent et Le Garrec ont bénéficié d’une demi-heure de jeu pour se montrer aux yeux d’un staff (visiblement) agacé en tribune.

Impériaux dans la gestion de la partie, les Écossais ont compris qu’ils avaient les clés du match. Finn Russell en a profité pour jouer avec les nerfs du troisième rideau français. Thomas Ramos et ses coéquipiers sont rentrés dans le jeu des locaux. Néanmoins, l’ancien Racingman a semblé oublier que lui et les siens ne disposaient que d’un matelas de 6 points d’avance.

À 10 minutes du terme, François Cros et Nolann Le Garrec ont bien lancé les Bleus après une mêlée. Louis Bielle-Biarrey est servi sur son aile et se faufile au sein de la défense écossaise après un coup de pied par-dessus. Il a inscrit le second essai du XV de France sur cette rencontre. À la 76ᵉ minute de jeu, le Bordelo-béglais a été tout proche du doublé.

Finalement, les Tricolores se sont contentés d’une pénalité de Thomas Ramos, obligeant les locaux à l’essai pour s’imposer. Un coup de massue qui a failli venir avec la percée de Kyle Rowe (79ᵉ), qui a éliminé 4 défenseurs avant de se faire rattraper de justesse par Matthieu Jalibert. Alors qu’il ne restait qu’une minute de jeu, Finn Russell a mis la pression à Le Garrec et récupéré le cuir. Dans une fin de match étouffante, un Écossais a fini par s’effondrer dans l’en-but, mais Nic Berry a estimé qu’un pied français se trouvait sous le ballon au moment d’aplatir. Les Français ont gagné d’un orteil à Murrayfield. Score final : 16 à 20.

