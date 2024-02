RUGBY. 6 Nations. Les supporters écossais crient au vol après l'essai de la victoire refusé à l'Ecosse face à la France

L'Ecosse a été battue ce samedi à Murrayfield lors de la deuxième journée du Tournoi des 6 Nations. Le Chardon s'est vu refuser un essai à la dernière seconde.

Le XV de France a réussi à se sortir d'un très mauvais pas ce samedi en allant battre (non sans beaucoup de mal) l'Ecosse à Murrayfield. Une fois de plus, les Tricolores ont eu toutes les peines du monde à mettre leur jeu en place. RUGBY. 6 Nations. Le Hold-Up du XV de France en Ecosse a fait trembler les supporters sur les réseaux sociauxIls ont finalement réussi à inverser la tendance à la faveur de deux essais par les ailiers bordelais Damian Penaud et Louis Bielle-Biarrey. S'il y aura encore beaucoup de choses à dire pour analyser cette rencontre, l'action qui fait le plus parler après le coup de sifflet final ne concerne pas les Bleus.

On joue les dernières secondes du match. Les Tricolores n'ont que quatre points d'avance. Ils doivent seulement concerne le cuir et gérer la fin de la rencontre. Sauf qu'ils perdent la possession au plus mauvais moment, au plus mauvais endroit : dans leurs 22 mètres devant leur en-but.

Les Ecossais se ruent sur l'ovale et enchaînent les temps de jeu jusqu'à entrer en Terre promise. Il y a des mains et surtout des pieds de partout. Pour l'officiel, le ballon a été maintenu. Sa décision terrain est qu'il n'y a pas essai. Et cela va avoir son importance.

L'homme au sifflet demande à ce que l'action soit revue à la vidéo. Mais le TMO ne peut pas avoir une image claire et évidente du ballon sur le sol au grand dam des locaux et de leurs supporters.

Côté tricolore, on exulte non sans savoir que tout n'a pas été parfait. Loin de là. Ils sont passés très proche d'un troisième revers de rang. Ce qui n'était jamais arrivé sous l'ère Galthié.

Vous vous en doutez, les supporters écossais n'ont pas manqué de commenter cette décision sur les réseaux sociaux. Nombreux ont été ceux qui ont montré l'image du ballon tout en criant au vol.

No way!! Scotland just got robbed. Ball was clearly grounded #SCOvFRA — George Walker (@George_Walker23) February 10, 2024

Clearly robbed by TMO #SCOvFRA — Revd David Messer (@MesserStanton) February 10, 2024