RUGBY. 6 Nations. Le Hold-Up du XV de France en Ecosse a fait trembler les supporters sur les réseaux sociaux

Le XV de France s'est imposé sur la pelouse de l'Ecosse malgré une fin de match totalement folle. Les supporters ont vibré sur les réseaux sociaux.

Ce samedi, le XV de France défiait l'Ecosse dans le Tournoi des 6 Nations avec un avant-match marqué par des hymnes toujours aussi magiques.

Je l'avoue, j'aime la cornemuse, le biniou, la musique celtique. Et ce Flower of Scotland m'émeut à chaque fois. Pourquoi ? Je ne le saurai jamais. C'est ainsi. #ECOFRA February 10, 2024

Battus par l'Irlande à Marseille, les Bleus avaient à coeur de faire un gros match. On d'abord vu beaucoup de jeu au pied.

Penaud qui joue au pied d'occupation, première fois en 50 sélections #ECOFRA — Deux nids (@Denssss31) February 10, 2024

Allez 4 ballons, 4 coups de pied ... Même Penaud s'y met ... #ECOFRA #SCOvFRA — Le Crapaud Sauteur (@CrapaudSauteur) February 10, 2024

Les visiteurs ont décidé d'entrée de mettre de l'intensité en défense.

Mais il y a plus de français que d'Ecossais ?? #ECOFRA — Donovan Puleri (@P42Dono) February 10, 2024

Ce sont cependant les Ecossais qui ont inscrit le premier essai par leur demi de mêlée.

Voilà à quoi ça mène de refuser le jeu en balançant des coups de tatane #ECOFRA — Lord Byron (@BrooklynWoo) February 10, 2024

Notre défense est devenue catastrophique ..#ECOFRA — Maxime robin (@maxlamenace17) February 10, 2024

Vraiment ces ballons hauts de pression, on va en rester traumatisé à jamais 😭 qu’ils fassent tous une pige d’une année en Angleterre svp #ECOFRA — Justine Saint-Sevin 🦊 (@JustineStSevin) February 10, 2024

Ramos seul 3/4 qui a visiblement envie de jouer #SCOvFRA #ECOFRA — Le Crapaud Sauteur (@CrapaudSauteur) February 10, 2024

C'est pas comme si on avait pris 3 essais en quart sur les ballons haut. Un jour le staff du XV de France identifiera cette faiblesse et fera des entraînements sur ce sujet pour progresser mais pas aujourd'hui.#ECOFRA — ToutCramer 🔳 (@ToutcramerV2) February 10, 2024

Belle reponse française, cette semaine on prend les points ! #ECOFRA — Charles Nastorg (@CharlNastorg) February 10, 2024

Sans un retour décisif sur Fickou, les Tricolores auraient pu inscrire leur premier essai.

Placage haut à 3 mètres de la ligne c’est carton et essai de pénalité !#xvdefrance #SixNations #ECOFRA — AD RUGBY 🇫🇷 (@ad_rugby_) February 10, 2024

Ce match ça va être n'importe quoi 🤣 #ECOFRA — Ju' (@nanard_dupond) February 10, 2024

je pense qu’on va serrer du derche jusqu’au bout 😬🇫🇷✊#ECOFRA — KATHE- LEEN (@Kathleen2C) February 10, 2024

Pour l'instant on n'arrive pas à créer un seul surnombre sur les extérieurs.#ECOFRA — Tara Feyt (@TaraFeyt) February 10, 2024

Le niveau de cette EDF fait peur... quel changement en si peu de temps... cacaculotte #ECOFRA — Maximaxoumax (@maximaxoumax) February 10, 2024

Ce match c'est Retour vers le Futur, on retrouve les Bleus de 2013 #ECOFRA — Félix Garnier ⏚ (@_FGarnier) February 10, 2024

Bordel virez moi Philippe Saint André comme sélectionneur j'en peux plus !

Euh ... Wait 🤔#SCOvFRA #ECOFRA — Le Crapaud Sauteur (@CrapaudSauteur) February 10, 2024

#ECOFRA Quand tu rêvais d'être champion du monde, il y a quelques mois et que tu finis par avoir peur de la cuillère de bois #6nations pic.twitter.com/o4GggibXSz — Candide (@PonsJuju) February 10, 2024

A la demi-heure de jeu, l'Ecosse comptait 10 points d'avance, 13 à 3 après deux pénalités de Russell. Mais les Bleus ont enfin trouvé la faille par Fickou.

GAËL FICKOUUUU !!! OUI MON PETIT !!! Ça va nous faire beaucoup de bien 😮‍💨🇫🇷#xvdefrance #ECOFRA #SixNations — AD RUGBY 🇫🇷 (@ad_rugby_) February 10, 2024

Enfin une réaction ! Allezzzzzz laaaa #ECOFRA — Laura Pierre (@laura__pierre) February 10, 2024

Tout part d’un grattage de François Cros. Comme quoi, mettre la tête dans les rucks, c’est pas mal au rugby… #ECOFRA — Clément Mazella (@ClementMazella) February 10, 2024

Y'avait une époque où on avait un 10 qui attrapait tous les ballons hauts, je m'en souviens bien 🤔#ECOFRA — Deux nids (@Denssss31) February 10, 2024

À part aldritt y’a pas grand chose sur cette première mi temps … #ECOFRA — Fanas (@Fanas83) February 10, 2024

Comme face à l'Irlande, la France a été réduite à 14 après le jaune d'Atonio.

on les renommerait pas le XIV de France ?



un rouge à chaque match#ECOFRA #SCOFRA — Carlos ElMasri (@charles3z) February 10, 2024

Atonio... sérieusement... sous les yeux de l'arbitre... et en plus il fait l'étonné... 😔 #ECOFRA — Jerome P (@JeromeP33415925) February 10, 2024

A la pause, les hommes de Galthié étaient menés 13 à 10.

#ECOFRA bien joué la mêlée ! On s'en sort bien. Mais on peut plus faire autant d'erreurs — OLIV 🇫🇷 (@OLIV_1981) February 10, 2024

« Je ne sais pas si c'est la faute des Bordelais mais cette attaque est aussi stérile que moi. »



Analyse de ce #ECOFRA signée d'un ami qui a fait une vasectomie. — Margaux Baralon (@MargauxBaralon) February 10, 2024

Le hold-up est possible, les Ecossais n'étant pas brillants.

Des touches réussies et moins de fautes, c'est à peu près la seule chose dont on a besoin... #ECOFRA #SCOFRA — Unkle (@chabotach) February 10, 2024

#ECOFRA archi dominée par 🇮🇪, dominée par 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿, les bleus n’y st tjrs pas. La touche est un désastre. La défense est moyenne. On est pris à l’impact trop souvent. Nos attaques sont rares et brouillonnes.

On n’effraie plus. L’équipe est redevenue banale. Soupirs. — FRANCK SOCDEM 🌹🪞 (@emancinova) February 10, 2024

Je comprends pas pourquoi on a mauvaka titu si on veut pas jouer au ballon... Autant mettre Marchand si on veut que du combat #SCOFRA #ECOFRA — ThommyLeChat (@Thommy_Le_Chat) February 10, 2024

Attendez Galthié vient de dire qu’il était satisfait de cette première mi-temps ???!!!!! #ECOFRA — Kiargan (@Kiargan) February 10, 2024

Si quelqu'un pouvait dire à Galthié qu'il s'est trompé de stade, visiblement il regarde pas le bon match...#ECOFRA #6Nations pic.twitter.com/sFQCz34Lxn — BRT (@lambdawan) February 10, 2024

A 14 contre 15, les Bleus ont fait le dos rond.

Bon l'écossais qui tape le bras de Woki sur la touche c'est pénalité aussi #ECOFRA — Deux nids (@Denssss31) February 10, 2024

Jalibert il se croit au volleyball bordel #ECOFRA — MVT 🚨 (@MvtXX_9) February 10, 2024

Sur un grattage, le capitaine Alldritt s'est blessé.

Forcément, il y a un blessé, c'est un rochelais... #ECOFRA — Thomas M. ⭐⭐ (@TMahe17) February 10, 2024

Mdr si on perd Aldritt, c'est OVER#ECOFRA — Black Chocolatine (@Yolochocolatine) February 10, 2024

On espère rien de grave pour Alldritt 🙏🏻 #ECOFRA — estela (@lionsinthewild) February 10, 2024

Tout ça pour gagner sur un essai à la derniere minute...#ECOFRA — Rusbaci (@Rusbaci1) February 10, 2024

Tuilagi un monstre mdrrr #ECOFRA — KC Hoxtoon (@hoxtoon) February 10, 2024

qu’est ce qu’on est lent dans le jeu jsp si c’est une impression mais c’est terrible a voir #ECOFRA — Paul Raynaud (@PaulRaynaud24) February 10, 2024

Le deuxième acte a été tout aussi laborieux que le premier pour l'équipe de France.

#ECOFRA non seulement on joue trop au pied mais mal en plus — OLIV 🇫🇷 (@OLIV_1981) February 10, 2024

Les attaques françaises sont d'une tristesse... c'est lent, ça joue arrêté, il n'y a aucune profondeur.

C'est très facile à défendre et la solution ne peut venir que d'un éclair individuel.

On est vraiment revenus 5 ans en arrière 😭#ECOFRA — Cornelius Manilow (@CorneliusMnlw) February 10, 2024

C'est donc ça en 2024 le rugby à la française ???

🤔🤔😞😞#ECOFRA — Nicolas Bastie (@NicolasBas82350) February 10, 2024

Du très très sale #ECOFRA — ici et ailleurs (@ramuncho41) February 10, 2024

Que c’est moche le niveau de jeu dans cet 2e mi-temps #ECOFRA — Nabiobil (@IsmaelLibouban) February 10, 2024

Quel régal ce rugby de dépossession ☹️☹️#ECOFRA — Stephane POUDADE 🎗 (@sangetor66) February 10, 2024

Fin de match sous tension après l'essai de Bielle-Biarrey.

Faites moi jouer ces Roumat, Tuilagi et Bielle-Barrey. Ils en veulent de fou ces jeunes #ECOFRA — V-Ner (@V_Ner) February 10, 2024

Si on gagne ce match, c pas loin d’être un hold up #ECOFRA — Rochelais 17 💛🖤⭐️⭐️ (@17_rochelais) February 10, 2024

Enfin bordel une action bien réalisée ! Allez c'est pas fini la rentrée des "finisseurs" fait du bien #ECOFRA — Necro (@KCNecro) February 10, 2024

Possolo Roumat le garrec LBB ( j’espère deportere ) titu jusqu’à la fin du tournoi je veux rien savoir ( et pourtant j’adore Lucu en club mais il est cramé là pas possible #ECOFRA — mark landers (@marklandersX) February 10, 2024

Le banc a vraiment fait du bien. Mentalement et physiquement. #ECOFRA — Marine. (@Mimine23X) February 10, 2024

OH LA FRAYEUR #ECOFRA — KC | 444 - Evan (@KC4_4_4) February 10, 2024

L'art de se tirer une balle dans le pieds.. #ECOFRA — Rom-Je vais à Backlash 2024 !! (@romrom91100) February 10, 2024

Ils veulent notre mort c’est pas possible autrement #ECOFRA — Taylor’s version 1989 🎸 (@Dreamy_Marvel) February 10, 2024

Y’a aucun plan clair que le ballon touche la ligne la je suis pas fou #ECOFRA — Paulo (@paulo_crouton) February 10, 2024

Comment Russel passe sur le côté que quelqu'un m'explique ??????#ECOFRA — Kapiushon 👀🎯 (@ErwanSermadiras) February 10, 2024

Que c'est laborieux n'empêche..

Ça reste une victoire quand même 🇫🇷#ECOFRA — Swanny (@SwannyFR) February 10, 2024