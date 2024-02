RUGBY. Pourquoi le XV de France a-t-il ''toujours besoin de Fickou'' ? La défense de Broncan face aux critiques

Malgré les critiques, Pierre-Henry Broncan estime que le centre Gaël Fickou est un joueur indispensable au XV de France grâce à superbe lecture défensive.

"Je suis convaincu que ces deux garçons vont faire un match énorme en Écosse". Les deux garçons dont parle l'entraîneur de Brive, Pierre-Henry Broncan, via le Midi Olympique, sont Jonathan Danty et surtout Gaël Fickou. Ce samedi à Murrayfield, les deux centres du XV de France seront, à n'en pas douter, observés de près. 6 NATIONS. ECOSSE VS FRANCE. Danty/Fickou : dernière danse ou sursaut d'orgueil à venir ?Le Rochelais et le Francilien ont été à la peine à l'instar de l'équipe vendredi dernier à Marseille. Ils n'ont pas réalisé une Coupe du monde dithyrambique non plus. Cependant, le technicien reste persuadé que les Bleus ont besoin du joueur du Racing 92 dans la ligne d'attaque. Non seulement parce qu'il est l'un des joueurs les plus expérimentés du groupe avec un esprit de compétiteur. Mais aussi parce qu'il apporte de la sérénité.

"À mes yeux, il reste dans la lignée d’un garçon comme Yannick Jauzion ou de ce genre de centre qui sécurise beaucoup l’équipe dans laquelle il joue." S'il a parfois enflammé les pelouses avec ses courses chaloupées, Fickou s'est davantage révélé être essentiel chez les Bleus en défense grâce à son excellente lecture du jeu. RUGBY. Le nouveau staff du XV de France à l'épreuve du feu dans le 6 Nations : Une transition compliquée ?Si d'aucuns ont milité pour que l'excellent Nicolas Depoortère démarre dans ce Tournoi, et notamment ce samedi en Écosse, Broncan estime que ce n'aurait pas été cadeau tant la différence entre le Top 14 et le niveau international est énorme. Il pourrait avoir sa chance en sortie de banc selon les résultats. Mais il faudra sans doute attendre cet été pour le voir selon les performances de l'UBB en championnat.

Pour l'heure, Pierre-Henry Broncan appelle à l'indulgence envers la paire de centres et aussi vis-à-vis des nouveaux arrivants au sein du staff. Il ne faut pas oublier que si Danty et Fickou n'ont pas été en lumière à Marseille, c'est aussi parce que l'Irlande a été extrêmement dominatrice devant. RUGBY. Pour le doux et tendre Schalk Burger, Paul Willemse n’a fait que ''suivre les instructions''Les hommes de Galthié n'ont pas beaucoup de bons ballons à négocier contrairement à leurs homologues Bundee Aki et Robbie Henshaw qui ont été bien servis derrière des avants constamment dans l'avancée. Le XV du Trèfle était sans doute la pire équipe à affronter pour les Tricolores en ouverture du Tournoi alors qu'un nouveau cycle commence.

Je n’oublie pas, non plus, que la France a pratiqué pendant plusieurs années un jeu de dépossession et que lorsqu’elle est menée au score, elle a aujourd’hui du mal à proposer autre chose.

Le système offensif ne va pas se mettre en place du jour au lendemain. "C’est toujours le secteur de jeu le plus long à travailler, dans une équipe de rugby." Patrick Arlettaz, comme Laurent Sempéré, n'a pas bénéficié de beaucoup de temps avec les joueurs pour travailler. Et ces derniers doivent s'approprier les nouvelles consignes. Espérons que la semaine aurait été productive en ce sens pour les Bleus afin d'aller décrocher une première victoire dans cette édition 2024. RUGBY. 6 Nations. Le XV de France à l'Épreuve pour éviter une situation inédite sous Galthié