RUGBY. 6 Nations. Le XV de France à l'Épreuve pour éviter une situation inédite sous Galthié

Le XV de France se déplace en Ecosse dans le 6 Nations pour retrouver le chemin de la victoire. Enchaîner les revers n'est clairement pas dans ses habitudes.

RUGBY. 6 Nations. Tension maximale en Ecosse : Le XV de France risque-t-il de sortir du TOP mondial ?Ce week-end, le XV de France sera dans une position inconfortable. Une position qu'il n'a jamais connue depuis que Fabien Galthié a pris les commandes de la sélection en 2020. Les Bleus pourraient en effet connaître un troisième revers de rang face au XV du Chardon.

Avant de défier l'Ecosse à Murrayfield dans le 6 Nations, les Tricolores restent sur deux revers de rang toutes compétitions confondues. Cela avait déjà été le cas en 2021 lorsque les Français avaient été battus par l'Australie lors du premier test match de la tournée alors qu'ils avaient terminé le Tournoi par un revers face aux Écossais.

Ils avaient ensuite relevé la tête dès le deuxième test face aux Wallabies avant de s'incliner à nouveau. Une tournée estivale qui avait été un tournant pour l'équipe de France puisqu'elle n'avait ensuite plus perdu un match en 14 rencontres. S'inclinant finalement à Dublin contre l'Irlande.

Faut-il y voir un signe ? Avant de penser à la suite, il va d'abord falloir l'emporter aux dépens de l'Ecosse. Deux revers de rang dans le 6 Nations serait une première pour les protégés de Galthié. Pour voir la France s'incliner à deux reprises dans le Tournoi, et qui plus est de manière consécutive, il faut remonter à 2019. RUGBY. 6 Nations. XV de France. Quelle hiérarchie entre Mauvaka et Marchand ? Galthié a tranchéLes Bleus avaient démarré la compétition par un revers à Saint-Denis face au Pays de Galles avant d'être sévèrement battus par l'Angleterre à Twickenham, 44 à 10. Avec seulement deux succès au compteur cette année-là, ils avaient terminé à la 4e place de la compétition.

À l'époque, le XV de France n'était clairement pas dans une bonne période. Ces deux défaites avaient en effet été précédées d'une autre déconvenue, celle-ci historique contre les Fidji au Stade de France sur le score de 21 à 14. Laquelle avait couté sa place à Guy Novès en tant que sélectionneur.

Celle de Fabien Galthié n'est pour l'heure pas menacée. Le remplacer alors qu'il a prolongé jusqu'en 2027 est impossible à l'heure actuelle compte tenu des finances de la FFR. De plus, l'équipe de France entame un nouveau cycle. Le staff a non seulement changé mais il manque aussi des joueurs importants dans le groupe. RUGBY. Le nouveau staff du XV de France à l'épreuve du feu dans le 6 Nations : Une transition compliquée ?