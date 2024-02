RUGBY. 6 Nations. XV de France. Quelle hiérarchie entre Mauvaka et Marchand ? Galthié a tranché

Les talonneurs du Stade Toulousain Peato Mauvaka et Julien Marchand se tirent la bourre en club comme en équipe de France. Une saine concurrence bénéfique.

RUGBY. 6 Nations. Affrontement titanesque en Ecosse : la composition du XV de France avec Bielle-BiarreyLe XV de France part à l'assaut de Murrayfield ce week-end avec la ferme intention de retrouver le chemin de la victoire. Les Bleus n'ont jamais enchaîné trois revers de rang sous les ordres de Fabien Galthié. Mais ce match en Écosse a tout d'un test après le match perdu à Marseille contre l'Irlande.

L'encadrement n'a pas souhaité faire beaucoup de changements dans la composition suite à ce revers. La seule évolution stratégique se trouve à l'aile avec Louis Bielle-Biarrey aux dépens de Yoram Moefana. Pour le reste, il s'agit d'une rotation dictée par les absences et les blessures.

Aussi, les titulaires du Vélodrome vont avoir l'occasion de montrer que cette équipe de France n'est pas sur la pente descendante après le Mondial mais qu'elle a des ressources et l'envie de progresser. Pour cela, elle peut s'appuyer sur une saine concurrence qui règne au sein du groupe dans presque toutes les lignes. 6 NATIONS. ECOSSE VS FRANCE. Danty/Fickou : dernière danse ou sursaut d'orgueil à venir ?Si on a souvent évoqué le poste d'ouvreur avec Romain Ntamack et Matthieu Jalibert ces dernières années, le XV de France dispose aussi au talonneur de deux joueurs de très haut niveau. Dans un premier temps, c'est Peato Mauvaka qui terminait les rencontres après Julien Marchand. Puis il a su saisir sa chance suite à la blessure de son coéquipier. Lequel se retrouve désormais dans la peau d'un finisseur.

Aux yeux du sélectionneur, être sur le banc n'est pas synonyme de relégation dans la hiérarchie. Il donne beaucoup d'importance à ce rôle car ce sont les remplaçants qui font généralement gagner les matchs. Mauvaka le sait très bien pour avoir cet homme providentiel à plusieurs reprises au début du mandat de Galthié, et notamment face aux All Blacks en 2021.

"Ça fait maintenant quasiment quatre ans qu’ils travaillent avec nous. C’est d’abord Julien qui était titulaire, il fait partie de notre groupe de leaders. Puis Peato est arrivé très vite dans le groupe et a fait sa place. Il a enchaîné des matchs de grande qualité", a commenté le sélectionneur en marge de l'annonce de la composition pour l'Ecosse. Vos Matchs de Rugby Ecosse/France et Angleterre/Galles à quelle heure et sur quelle chaîne ?Loin de les mettre en concurrence pour le poste, le staff les voit comme les deux faces d'une même pièce au service du collectif tricolore. "Ce poste de talonneur nous donne totalement satisfaction. Julien et Peato sont complémentaires mais aussi complices, il y a beaucoup de respect entre eux. Ce sont deux joueurs forts, des leaders du XV de France." Deux joueurs complets avec un profil différent qui peuvent faire mal à l'Ecosse. Avoir Marchand qui remplace Mauvaka, et inversement, avant l'heure de jeu, c'est tout bonnement un luxe pour le XV de France.

"Leur complémentarité est très intéressante et dans nos équilibres en termes de puissance, on préfère avoir Julien en fin de match pour finir avec une équipe qui a beaucoup de puissance", a précisé William Servat en conférence de presse. Si pour l'heure Marchand est dans un rôle de finisseur, il ne semble pas y avoir de hiérarchie entre les deux hommes. Ils pourraient très bien alterner entre le XV de départ et le banc selon la stratégie mise en place par le staff sans que cela veuille dire que l'un est passé devant l'autre.