6 NATIONS. ECOSSE VS FRANCE. Danty/Fickou : dernière danse ou sursaut d'orgueil à venir ?

A l’issue de la cuisante défaite face à l’Irlande en ouverture de ce Tournoi, beaucoup de choses ont été remises en question ici et là. Trop à notre goût, les Bleus étant - on le rappelle - privés de leur charnière titulaire, Jelonch, Flament, Meafou, et donc Paul Willemse, qui laissa ses partenaires à 14 pendant globalement 60 minutes.

L'Irlande a beau être moins dépendante de ses individualités que nous ne le sommes, enlevez-lui O'Mahony, Gibson-Park, Porter, Beirne et Ryan, et on jurerait qu'elle n'aurait pas non plus la même gueule que l'équipe qui en a collé 40 aux Tricolores au Vélodrome.

La bataille du centre



Malgré tout, certaines insuffisances tricolores furent plus criardes que d’autres. Et ce que l’on pointait du doigt au centre du terrain de manière latente depuis quelques mois a fini par éclater à la gueule de tout le monde, face à l’un des rideaux les plus agressifs du monde et la paire Aki/Henshaw.

Ainsi, on n'a encore pas retrouvé ce duo magique Danty/Fickou, parfait complément de puissance et de lecture, qui nous emmenait vers une victoire face aux All Blacks en novembre 2021 et un Grand Chelem 2022 en suivant. Comme ce fut déjà le cas durant le Mondial, où si Danty n'avait globalement rien eu à se reprocher, son ancien partenaire du Stade Français, lui, ne semblait plus vraiment être le catalyseur de la ligne de 3/4 des Bleus.

Volontaire mais dépassée contre l'Irlande, la paire de centres a, qu'on le veuille ou non, symbolisé l'impuissance et le manque de créativité français samedi dernier. Bien loin de 2022, lors de la victoire à 40 points en Ecosse, lorsque Jo Danty nous offrait 1000 solutions au cœur du jeu, après avoir transpercé Murrayfield et joué tous les rôles toute l'après-midi durant. Ou de février 2023, quand Gaël Fickou marquait l'essai du bonus après la sirène et était élu homme du match dans la foulée. C'est d'ailleurs la dernière fois que c'est arrivé…

Fabien Galthié leur avait déjà offert une opportunité de repartir de l'avant face à l'Irlande, ils en auront une autre contre l'Ecosse. Mais entre la paire Moefana/Depoortere, étincelante avec Bordeaux, et Émilien Gailleton toujours à l'affût d'une 2ème sélection, ça pousse très fort, derrière. De fait, ce pourrait bien être la dernière chance de donner une réponse digne de leur nom à Danty et Fickou, samedi au pays des Highlands.

Là où les gros puncheurs Tuipolotu et Jones les attendent de pied ferme. Pas une mince affaire, mais s'ils sont encore capables de rappeler à ces bons vieux Sione et Huw qui sont les patrons du milieu de terrain, c'est le moment où jamais de le faire. Messieurs, la balle est dans votre camp.