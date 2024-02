RUGBY. 6 Nations. Le XV de France s'est-il trompé dans sa stratégie ? L'analyse d'Elissalde, la réponse de Servat

Le XV de France a eu toutes les peines du monde à mettre en place sa stratégie contre l'Irlande dans le 6 Nations. Les Bleus doivent-ils revoir leurs plans pour l'Écosse ?

RUGBY. 6 Nations. ''Vide et sans idée, sans qualité athlétique'', Daniel Herrero pointe les défaillances du XV de FranceLa défaite à Marseille contre l'Irlande en ouverture du Tournoi des 6 Nations a fait resurgir de vieux démons chez les supporters et les observateurs. Après quatre belles années de rugby, les Bleus ont présenté un visage qui n'était pas celui auquel ils nous avaient habitués. On sait que la France a toujours du mal à entrer dans cette compétition. Il ne faut pas non plus oublier que les protégés de Fabien Galthié ont presque évolué tout le match 14. "Jouer en infériorité numérique au niveau international, on sait la difficulté que c’est. Les Irlandais étaient très bien préparés, et la marche était trop haute, je pense. Nous nous sommes mis trop de bâtons dans les roues", a notamment commenté Antoine Dupont via le Midi Olympique au micro de Canal +.

Quid des Tricolores ? Outre cette exclusion qui compliqué leur tâche, avaient-ils la bonne stratégie pour battre cette équipe d'Irlande. Laquelle n'a finalement rien proposé de différent par rapport à ce qu'elle sait faire malgré l'absence de son maître à jouer Sexton. Côté français, on a eu l'impression que les joueurs n'avaient pas en leur possession les armes pour relever le défi.

L'encadrement français avait opté pour l'intensité combattue plutôt que l'intensité courue. À savoir qu'ils voulaient imposer leur densité physique aux Irlandais, ralentir les ballons et les dominer dans les contacts afin qu'ils ne puissent pas mettre leur jeu en place. Mais les visiteurs sont allés trop vite pour les Bleus. Via RMC, William Servat reconnait que le plan ne s'est pas du tout déroulé comme prévu.

On avait très bien préparé ce match. [...] Nous pensons qu'on ne s'était pas trompés sur la stratégie mais nous n'avons pas mis en place ce que nous souhaitions faire. [...] A la 58ᵉ, nous étions encore à un essai d'écart. Malheureusement, les faits de jeu ont aussi fait que l'on est sortis du cadre que nous nous étions fixés.

Observateur avertir et attentif, Jean-Baptiste Elissalde estime pour l'Equipe que le XV de France a revu sa stratégie, après avoir passé plusieurs années à trouver une forme de jeu qui lui permettait de gagner des matchs. Après la dépossession, ce que lui voit comme une façon de mettre l'adversaire sous pression par le pied, les Bleus veulent selon lui être plus "sexy". Un constat qu'il a fait depuis la coupe du monde.

On a envie d'avoir un peu plus le ballon dans les mains, de jouer un peu plus. Ça ne s'est pas vu ce week-end, mais on a essayé de le faire par bribe. Il y a des moments dans le match où on n'aurait jamais joué ces ballons il y a encore quelques mois. En parlant d'utilisation du ballon, en essayant d'être un peu plus sexy et d'avoir plus de possession, on en a oublié nos forces.

Le technicien voit ça comme une chose naturelle. Quand on développe un point fort, on en parle plus. "Nous les entraîneurs, on pense que c'est acquis. Et malheureusement, on s'aperçoit des fois qu'on a tendance à l'oublier." Elissalde d'expliquer qu'il n'a pas vu ces montées agressives en défense, ni les replacements qui permettaient par le passé de faire des fulgurances ni chère à Fabien Galthié. Les Bleus manquaient-ils d'envie et de jus ? On peut penser que c'était le cas pour certains éléments.

Nul doute que ce match a été très riche en enseignements comme l'avait été celui perdu à Dublin l'an passé. Une défaite amère qu'ils avaient ensuite bonifiée pour battre l'Écosse, le Pays de Galles et surtout l'Angleterre avec la manière. Et ça tombe puisque ce sont les prochains adversaires des Bleus. Selon Servat via RMC, l'analyse de ce revers a porté ses fruits et les Tricolores devraient proposer un tout autre visage samedi à Murrayfield.

On a analysé les raisons de cet échec et on pense avoir trouvé les clés pour rebondir très vite. [...] Le résultat du match et son contenu font que l'on a encore un peu plus d'énergie et que l'on se sent encore plus prêts pour faire une belle semaine de préparation avant l'Écosse.

S'ils veulent battre des Écossais qui restent sur un succès historique à Cardiff pour la première fois depuis 22 ans, les Tricolores vont devoir non seulement se remonter les manches en défense, mais aussi gommer toutes les erreurs qui, accumulées sur certaines actions, ont offert des essais aux Irlandais. Nul doute que Townsend, comme Farrell, aura, lui aussi, bien analysé les faiblesses tricolores à Marseille (mauvais placements, retards, etc.) et que Russell et ses coéquipiers ne se gêneront pas pour les exploiter si elles n'ont pas été corrigées.