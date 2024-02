RUGBY. 6 Nations. ''Vide et sans idée, sans qualité athlétique'', Daniel Herrero pointe les défaillances du XV de France

Le consultant rugby de Sud Radio, Daniel Herrero, n'a pas mâché ses mots pour décrire la prestation du XV de France face à l'Irlande dans le 6 Nations.

La confrontation entre le XV de France et l'Irlande était attendue avec ferveur par les supporters après la déception de la Coupe du monde. Pourtant, ce vendredi soir, la déception était palpable dans les rangs français. Comme un air de déjà-vu, le XV du Trèfle a, une nouvelle fois, dominé nos Bleus, rappelant les ombres de 2018.

Le consultant rugby de Sud Radio, Daniel Herrero, n'a pas mâché ses mots pour décrire cette prestation. Selon lui, "les Français sont arrivés vides et sans idée, sans qualité athlétique." Une critique acerbe qui résonne douloureusement, soulignant un manque flagrant de gaillardise et d'enthousiasme.

🔴Tournoi des Six Nations : le XV de France prend une raclée d’entrée à Marseille - @SudRadioRugby



Daniel Herrero : "Les Français se sont présentés vides à Marseille, sans idées de jeu et sans grande qualité athlétique" https://t.co/gHUmM4Mh3K pic.twitter.com/hRymvQHBty — Sud Radio (@SudRadio) February 3, 2024

La force habituelle du XV de France, cette "incroyable solidarité collective", semblait éteinte, selon Herrero. "Même ça, c'était assez bas pour ne pas dire faible contre l'Irlande," a-t-il ajouté, dépeignant une équipe tricolore méconnaissable, errante sur le terrain, loin de son éclat habituel.

La soirée a été marquée par un tournant décisif dès la 7e minute, avec l'exclusion temporaire de Paul Willemse. Une infériorité numérique qui s'est prolongée après une deuxième biscotte, les protégés de Galthié étant réduits à 14 jusqu'à la fin de la rencontre. Un coup dur qui n'a fait qu'accentuer les lacunes déjà présentes. L'Absence de Dupont, Willemse harponné, la méforme des Bleus, la Déroute du XV de France vue par la presse étrangèreHerrero pointe un écart béant entre le désir de construction et le jeu produit. "Nous avons fait peu ou très peu," constate-t-il, soulignant un secteur du combat en demi-teinte et une mêlée trop "gentillette". Face à cela, l'Irlande a brillé, construisant son jeu dans tous les secteurs, imposant sa loi avec une maîtrise et une intensité que les Français n'ont pu égaler.

L'Irlande a produit un magnifique rugby plein de fraîcheur et d'appétit. Les Irlandais, comme les Français, avaient été abimés par une défaite en quart de finale. Mais ils sont arrivés avec élan, avec enthousiasme et un jeu tout à fait en place.

En dépit d'une énergie considérable, le constat est amer : "En rien nous n’avons produit durant la dernière Coupe du monde, notamment lors du quart de finale. Nous ne sommes pas en progression," déplore Herrero. Le rugby français se trouve à un carrefour, entre la nécessité d'une remise en question et l'espoir d'un renouveau. 6 Nations. Ecosse/France, attention danger ? Le XV de France Face à Son Plus Redoutable AdversaireDans ce contexte, le XV de France doit se réinventer, retrouver cette solidarité et cette ingéniosité qui ont fait sa force par le passé. Une réponse est attendue dès la semaine prochaine sur la pelouse de Murrayfield face à l'Écosse. Un adversaire redoutable qui a déjà battu l'équipe de France à trois reprises ces dernières années.