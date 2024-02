L'Absence de Dupont, Willemse harponné, la méforme des Bleus, la Déroute du XV de France vue par la presse étrangère

La presse étrangère n'a pas manqué de critiquer le XV de France et d'encenser l'Irlande après son succès à Marseille dans le Tournoi des 6 Nations.

6 Nations. STATISTIQUES. Le XV de France a-t-il vraiment été dominé dans tous les domaines face à l'Irlande ?Le match entre le XV de France et l'Irlande en ouverture du 6 Nations était présenté comme la finale de la Coupe du monde qui aurait pu avoir lieu. "En fait, seuls les Irlandais étaient dans la même forme que lors de ce tournoi", lance The Guardian. Et si ces derniers ont pu rebondir après l'échec du Mondial, les Bleus, eux, semblent encore se poser des questions. "Ils étaient partout et nulle part à la fois, leur prestation a été parsemée de fautes de main et de plaquages manqués", ajoute le média anglais.

On notera cependant que les deux équipes ont manqué autant de plaquages (20). Mais l'Irlande a été dominatrice en attaque et "s'est montrée plus forte et plus habile que jamais" là où la France a semblé manquer de leadership et surtout d'inspiration. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé.

Sur les réseaux sociaux, les supporters tricolores n'ont eu de cesse d'employer cette formule en référence à Antoine Dupont. La suite du Tournoi nous apprendra plus sur l'éventuelle "Dupont dépendance" du XV de France. Ce vendredi soir, sa capacité à faire basculer un match et sa vista a manqué eux Bleus, selon The Guardian.

Le site anglais n'est pas le seul à estimer que le demi de mêlée aurait pu - peut-être - permettre aux siens de donner plus de fil à retordre aux Irlandais. Planet Rugby considère que sans son habituel capitaine, le navire français a évolué sans gouvernail en attaque. À l'inverse, rugby.com.au pense que l'Irlande n'a pas semblé être affectée par l'absence de son maître à jouer. Son remplaçant Jack Crowley "a porté la chemise de Jonathan Sexton avec légèreté, en tant qu'architecte d'une performance qui restera longtemps dans les esprits et nous dit que l'Irlande est celle à battre." RUGBY. 6 Nations. XV de France. Vers une titularisation de Posolo Tuilagi contre l'Ecosse ?Une chose est sûre, Dupont n'aurait pas pu empêcher Willemse d'être exclu. Ce qui a encore plus compliqué les choses pour les locaux. The Telegraph n'est d'ailleurs pas tendre avec le Montpelliérain en titrant : "L'idiot Paul Willemse ne peut s'en prendre qu'à lui-même pour son carton rouge contre l'Irlande". Néanmoins, "la France n'était pas d'humeur à s'apitoyer sur son sort," note la BBC. Malgré son désavantage numérique, elle a continué de pousser et d'y croire avec deux essais qui ont fait planer un vent d'espoir chez les supporters.

Elle n'a cependant pas su saisir sa chance. "Après avoir affronté sa période la plus difficile de la soirée, l'Irlande a trouvé un second souffle et a de nouveau pris 14 points d'avance" avant d'achever les dernières velléités d'une équipe de France "épuisée et déjà visiblement flétrie" en fin de partie. Les protégés de Galthié ont-ils manqué de jus dans le money time ? D'aucuns diront qu'ils n'étaient pas dedans dès l'entame.

Si Shaun Edwards avait eu des cheveux avant le coup d'envoi, il les aurait tous arrachés à la mi-temps lorsque l'Irlande a réussi à percer le milieu de la défense française – un sacrilège à ce niveau. (Planet Rugby)

"Peut-être que s'il n'y avait pas eu de carton rouge, cela aurait été un peu plus serré, mais qui sait ?", s'est demandé Beirne à l'issue de la rencontre. Ils ne vont certainement pas cracher sur un succès de cette ampleur en France. Un succès bonifié - le 4e seulement aux dépens de la France en 40 ans - qui lance parfaitement le XV du Trèfle dans la défense de son titre. RUGBY. 6 Nations. ''Se regarder dans un miroir'', les réactions sans concessions du XV de France après la fessée irlandaise"Pour la France sans Dupont, la pression ne fait qu'augmenter après la malheureuse campagne de Coupe du Monde à domicile l'année dernière", estime la BBC. Pour Planet Rugby, "les Français ont vraiment semblé plats et ont débuté les Six Nations 2024 de la même manière qu’en 2023, mais avec un énorme vide à la mêlée". Le match contre l'Écosse est déjà décisif pour la suite de la compétition. Une réaction est attendue de la part d'une équipe qui possède de nombreux talents et suffisamment d'expérience pour rebondir.