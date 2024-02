RUGBY. 6 Nations. XV de France. Vers une titularisation de Posolo Tuilagi contre l'Ecosse ?

La suspension à venir de Paul Willemse va obliger le staff du XV de France à revoir ses plans en deuxième ligne et sur le banc. Posolo Tuilagi va-t-il en profiter ?

RUGBY. VIDEO. Carton rouge pour Willemse, le XV de France aux abois contre l'IrlandeLe XV de France va avoir peu de temps pour se remettre la tête à l'endroit. Rendez-vous est pris en Ecosse pour retrouver le chemin de la victoire. Les joueurs doivent rectifier le tir et le staff trouver les solutions pour que les Bleus soient à nouveau performants. Va-t-il y avoir des changements sur la feuille de match ?

Il y en aura au moins un puisque Paul Willemse est d'ores et déjà suspendu. Le deuxième ligne a écopé de deux cartons jaunes synonymes d'exclusion définitive. De plus, la deuxième biscotte a été finalement transformée en rouge par le bunker. Pas de match en Écosse donc pour le joueur du MHR et un tournoi qui semble déjà compromis pour lui.

Galthié et ses adjoints vont donc devoir ajuster leur composition, une fois de plus. Ils y avaient déjà été contraints par les indisponibilités des Toulousains Emmanuel Meafou et Thibaud Flament. Lesquels ne devraient pas être aptes pour le déplacement à Murrayfield.

Ils "ont repris la course individuelle avec leur club mais pas l'entraînement collectif", indique La Dépêche. L'Australien d'origine Mani Meafou va donc devoir patienter avant de faire ses grands débuts sous le maillot du XV de France. RUGBY. XV de France. ''C'est un Camion'', impressionnant à l'entraînement, Posolo Tuilagi aligné contre l'IrlandeUn moment qu'a vécu le jeune élément de l'USAP Posolo Tuilagi ce vendredi soir. Appelé par le sélectionneur puis renvoyé en club, il avait profité du forfait de Romain Taofifenua pour se glisser sur la feuille de match chez les finisseurs.

Il pourrait très bien enchaîner en Ecosse si on en croit les informations de La Dépêche puisque le Lyonnais a été "victime d'une infection à la jambe". Sera-t-il remis à temps pour jouer ? Et auquel cas, aura-t-il la caisse pour être titulaire ?

L'encadrement tricolore va devoir trancher rapidement. Face à l'Irlande, Posolo Tuilagi n'était pas le seul élément capable d'évoluer dans la cage puisque Cameron Woki était présent chez les finisseurs. On pourrait imaginer qu'il démarre en deuxième ligne tout en gardant le Catalan en renfort. RUGBY. Pourquoi Esteban Abadie (RCT) mérite amplement le titre de joueur du mois en Top 14 ?Il faudrait alors lui trouver un remplaçant sur le banc. Et si on se réfère à la liste de Galthié, c'est Esteban Abadie qui semble tenir la corde. Mis à disposition de son club le 28 janvier dernier, le 3e ligne de Toulon faisait partie des réservistes à Marseille. La logique voudrait qu'il descende des tribunes pour enfiler le maillot.