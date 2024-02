RUGBY. XV de France. ''C'est un Camion'', impressionnant à l'entraînement, Posolo Tuilagi aligné contre l'Irlande

Posolo Tuilagi sera sur la feuille de match avec le XV de France face à l'Irlande dans le 6 Nations. Il remplace le Lyonnais Romain Taofifenua, forfait.

RUGBY. 6 Nations. Va-t-on assister aux grands débuts de Posolo Tuilagi avec le XV de France contre l'Irlande ?Un nom revient avec insistance avant le coup d'envoi du Tournoi des 6 Nations 2024, et c'est celui de Posolo Tuilagi. Emmanuel Mefaou indisponible pour le moment avec les Bleus, le jeune deuxième ligne de Perpignan focalise toutes les attentions. Il faut dire que le champion du monde U20 ne passe pas inaperçu.

Déjà en vue l'an passé chez les jeunes lors du Tournoi, il a explosé aux yeux des fans d'ovalie lors du Mondial de la catégorie l'été dernier. Des fans qui piaffaient ensuite d'impatience à l'idée de le voir évoluer chez les grands. Des débuts qui pourraient avoir lieu très prochainement.

On pouvait imaginer que le staff tricolore allait l'emmener en Argentine lors de la traditionnelle tournée d'été. Mais il a été appelé pour préparer le match contre l'Irlande en raison, notamment en raison de nombreuses absences dans la cage. Les planètes semblent donc s'aligner en faveur du Catalan.

En attendant de le voir officiellement sous le maillot du XV de France, Posolo Tuilagi s'est entraîné avec les Bleus. Et ces derniers ont été particulièrement impressionnés par le physique du joueur de 19 ans. Le croiser sur le pré comme adversaire est une chose. L'avoir à ses côtés comme coéquipier en est une autre.

"C'est un camion", a lancé le Bordelais Yoram Moefana en conférence de presse via RMC. Le centre ou ailier tricolore n'est pas le plus maigrichon chez les Bleus avec son mètre 82 pour 97 kilos. Mais le Catalan lui met près de 50 kilos sur la balance et dix centimètres de plus.

Le Toulousain François Cros le décrit comme un profil rare. "Il n'y en a pas beaucoup de joueurs comme lui qui ont son gabarit et sa puissance. Il peut vraiment être une belle arme pour nous." Le troisième ligne estime qu'il aura un bel avenir dans le rugby. Ce serait une belle histoire que de voir un Tuilgai sous les couleurs tricolores.

Romain Taofifenua l'a connu tout petit. Et pour cause, le deuxième ligne de Lyon a joué avec son père. Avait-il seulement imaginé qu'il deviendrait aussi "physique" en grandissant. Au vu des gènes de la famille, il avait sans doute sa petite idée. De là à ce qu'il devienne son coéquipier en équipe de France, c'est différent.

Posolo Tuilagi va d'ailleurs prendre la place de son ainé ce vendredi soir sur la feuille de match puisque Taofifenua est malade. Le Catalan va le remplacer chez les finisseurs face à l'Irlande. Des débuts internationaux qui vont être scrutés avec beaucoup de minutie par tous les observateurs et les futurs adversaires des Français.