RUGBY. Pourquoi Esteban Abadie (RCT) mérite amplement le titre de joueur du mois en Top 14 ?

Capitaine de Toulon, décisif sur chacun des secteurs du jeu, Esteban Abadie a été nommé meilleur joueur du mois en Top 14. Une surprise ? Pas vraiment...

Une saison déjà réussie

A 26 ans, Esteban Abadie récolte enfin les fruits de son travail, effectués lors des dernières saisons. Arrivé sur la rade cet été, en provenance de Brive qui a été relégué la saison dernière, le troisième ligne aile faisait déjà forte impression en Corrèze.

Dans les travées d'Amédée Domenech, le nom d'Abadie sonnait comme le chouchou du public, le joueur de devoir, celui qui est irréprochable et le nom à mettre en premier sur feuille de match. La saison dernière, le néo-toulonnais faisait déjà partie des meilleurs sauteurs, et contreurs du Top 14.

Cette année, l'ancien du Racing 92 excelle dans ce domaine, et se montre redoutable aussi bien dans les zones offensives ou défensives dans ce secteur. Ensuite, au-delà d'être un très bon joueur en touche, ce dernier fait aussi preuve d'un charisme rare, d'un leadership naturel qui a poussé Pierre Mignoni a le nommé capitaine de son équipe, après seulement 8 journées de Top 14.

Ce jeudi 7 décembre, nous apprenons que le joueur de Toulon a été nommé joueur du mois en Top 14, lui qui était en concurrence avec Paddy Jackson de Lyon, et le Castrais Tyler Ardon.

A juste titre, car lors des neuf premières journées de championnat, Abadie a été titulaire huit fois, pour autant de match, et n'est sorti à aucun moment ! Lors du dernier match des Varois à Mayol, le fils de Goefrey Abadie a même marqué son premier essai de la saison, symbole du bonus offensif !

Da Ba Dee - titre d’un hit des années 2000 💙

𝐃’𝐀𝐛𝐚𝐝𝐢𝐞 - 𝐚𝐮𝐭𝐞𝐮𝐫 𝐝’𝐮𝐧 𝐫é𝐜𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐞𝐧 𝐧𝐨𝐯𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟑 🎶



Estaban Abadie est élu joueur du mois de novembre @Paramourdurugby 🔥#TOP14 | #JoueurDuMois pic.twitter.com/xEjX0OuY9y December 7, 2023

Les portes de l'équipe de France, bientôt ouvertes ?

S'il y a bien un poste en France, où nous ne sommes pas inquiets, c'est en troisième ligne ! Déjà historiquement, le XV de France regorge de talents en troisième ligne aile, et ces dernières années, la tendance est la même.

Des grands joueurs comme Jelonch, Cros, Alldritt, Ollivon ou encore Macalou sont installés en Bleus depuis ces quatre dernières saisons, et de nombreux autres s'y sont cassés les dents. Nous pensons logiquement à Yoann Tanga, qui faisait de bonnes performances internationales, mais qui n'a pas été retenu pour la Coupe du monde. Il y a aussi Alexandre Becognée, régulièrement appelés lors des stages, mais qui n'a eu sa chance qu'en 2021, avec une entrée en jeu face à l'Australie. Dylan Cretin a aussi été écarté juste avant le mondial, et Paul Boudehent a eu peu de temps de jeu pendant celui-ci.

Oui, mais voilà, en équipe de France, rien n'est gravé dans le marbre, qui est plus sur une année post Coupe du monde. Le staff des Bleus a changé, et nous sommes bel et bien repartis sur un nouveau cycle de quatre ans, en attendant le mondial en Australie.

Évidemment, cette saison sera l'occasion de voir de nouvelles têtes en Bleu, et la forme du moment sera primordiale. Les joueurs ayant participé à l'édition en France accusent le coup pour certains, et à 26 ans, un profil comme Esteban Abadie n'a pas encore été testé à l'échelle internationale. La grande équipe de France, le Toulonnais ne l'a pas encore connue, mais ce dernier comptabilise quelques sélections dans les équipes jeunes, et aussi celle du rugby à 7 !

Il sera donc intéressant de regarder la progression de ce troisième ligne atypique, aux antipodes des monstres physique du Top 14. Affaire à suivre !

RUGBY. La lumière infrarouge pour lutter contre les commotions cérébrales, le remède miracle ?