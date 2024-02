RUGBY. 6 Nations. ''Se regarder dans un miroir'', les réactions sans concessions du XV de France après la fessée irlandaise

Les joueurs du XV de France accusent le coup après la défaite inaugurale face à l'Irlande dans le 6 Nations. Mais ils appellent à l'union et à la solidarité pour la suite.

Le XV de France se retrouve déjà à un carrefour critique après son revers dès la première journée. La défaite contre l'Irlande, un adversaire redoutable et implacable comme on pouvait s'y attendre, a laissé des marques évidentes et des questions brûlantes pour la suite de la compétition. Les réactions des joueurs et de l'entraîneur Fabien Galthié témoignent de cette amère réalité.

Grégory Alldritt, capitaine exemplaire et troisième ligne inébranlable, ne cache pas sa déception. "C'est dur, vraiment dur," confie-t-il via le Midi Libre. Pourtant, loin de se laisser abattre, Alldritt rappelle l'esprit de combativité qui habite cette équipe : "On a du caractère. Ce n'est pas le moment de trouver des responsables." Un discours qui sonne comme un appel à l'unité et à la résilience, essentiels dans les moments difficiles.

Lundi, il va falloir, avec beaucoup de bienveillance, se regarder dans un miroir. Je suis persuadé qu’on montrera un visage différent.

Fabien Galthié, le sélectionneur, partage cette analyse. Sa voix, bien que marquée par la défaite, porte un message d'espoir et de réflexion. "Le Tournoi continue, il reste quatre matches," souligne-t-il, insistant sur la nécessité de digérer cette défaite pour mieux rebondir. La stratégie et la préparation seront plus que jamais au cœur des discussions.

C’est une défaite, avec son lot de charges négatives. On a joué à 14 très vite, avec une première mi-temps compliquée. Ça nous a mis dans le dur très vite.

Thomas Ramos, arrière du XV de France, exprime pour Ouest-France son désarroi face à cette défaite inattendue. "On a pris des essais trop facilement," admet-il, soulignant les erreurs qui ont coûté cher. Mais l'espoir demeure, avec un regard déjà tourné vers l'Écosse : "Il faudra vite basculer dessus."

Les nouvelles recrues, le Racingman Nolan Le Garrec et le Catalan Posolo Tuilagi, ont connu un baptême du feu difficile. Le Garrec, malgré la déception, reste positif via La Dépêche : "On a encore notre destin entre nos mains." Une vision partagée par Paul Gabrillagues, qui insiste sur l'importance de la solidarité et de la perspective : "On va être solidaires et là, ça va marcher !"

Gaël Fickou ne mâche pas ses mots au micro de France Télévisions. "Ils nous ont surclassés dans tous les domaines," confesse-t-il, reconnaissant la supériorité de l'Irlande. Cependant, il reste concentré sur le prochain défi : "Il faut remédier à ça dès la semaine prochaine en Écosse." Enfin, Alldritt, toujours au micro de France 2, résume parfaitement l'état d'esprit de l'équipe : "La force du groupe, c'est notre solidarité." C'est un message fort, un rappel que dans l'adversité, l'union fait la force. À ce titre, personne ne veut accabler Paul Willemse après son rouge, et surtout pas le Rochelais Paul Boudehent :

Qui, ici, n'a pas fait d'erreur dans sa carrière ? Ça arrive, ça fait partie de la vie, de notre carrière. On va continuer à avancer. On reste solidaires. On est tous venus vers lui pour le consoler dans le vestiaire

Cette défaite, bien qu'amère, pourrait s'avérer être un moment charnière pour le XV de France comme avait pu l'être le revers à Dublin l'an passé. Elle offre l'occasion de se reconstruire, de revoir les stratégies et de renforcer l'esprit d'équipe. Le Tournoi des 6 Nations est loin d'être terminé, et si l'histoire du rugby nous a enseigné quelque chose, c'est que chaque match est une nouvelle bataille, chaque moment une opportunité de grandir. Les Bleus, avec leur talent indéniable et leur esprit de corps, sont plus que capables de se relever.