6 Nations. STATISTIQUES. Le XV de France a-t-il vraiment été dominé dans tous les domaines face à l'Irlande ?

Après la défaite du XV de France face à l'Irlande, intéressons-nous aux chiffres de cette rencontre où on a eu l'impression que les Bleus avaient pris l'eau.

A chaud, on a eu l'impression que le XV de France prenait l'eau de toutes parts face à l'Irlande ce vendredi soir à Marseille. La moindre attaque du Trèfle faisait craindre le pire pour la défense bleue. Tandis que l'attaque tricolore semblait clairement manquer d'inspiration. Que nous enseignement les statistiques du match ?

Avec seulement deux essais inscrits contre cinq pour l'Irlande, les Bleus ont été bien moins productifs. Pas besoin d'avoir fait science-po pour le voir. Pourtant, ils ont fait jeu égal avec les visiteurs dans plusieurs catégories avec notamment 20 défenseurs battus de chaque côté et presque autant de franchissements (5 pour la France, 6 pour l'Irlande). L'impression d'avoir vu les Irlandais tenir beaucoup plus le cuir se vérifie avec la possession (56%) et le temps passé en attaque : 19 contre 15 minutes pour la France. Les hommes de Farrell ont également parcouru 200m de plus avec l'ogive. 5



Là où le bât blesse, c'est au niveau de la maitrise du cuir. Avec 14 fautes de main (9 pour l'Irlande) et 12 pertes de balles (6), les Tricolores n'ont pas été en mesure de mettre leur jeu en place. Quand on joue avec un homme en moins, il faut savoir bonifier le moindre ballon. Et ça, les protégés de Galthié n'ont pas su le faire.

C'est en partie due à l'agressivité des visiteurs. Loin d'être impressionnés par l'ambiance au Vélodrome (ils ont presque joué à la maison vu le bruit que faisaient leurs supporters), les Irlandais ont comme toujours été un poison dans les rucks. Ils ont aussi mis beaucoup d'envie en attaque pour mettre à mal la défense française. Laquelle a manqué pas moins de 20 plaquages ! C'est beaucoup... mais c'est autant que l'Irlande. Qui possède un taux de réussite inférieure aux Bleus : 85 % contre 88 pour la France, qui a plus plaqué que son adversaire (148/118).

Autre impression devant le match : l'indiscipline française. Alors oui, les deux cartons jaunes adressés à Paul Willemse ont compliqué la tâche de l'équipe et focalisé l'attention des observateurs. Mais les Tricolores ont-ils été plus pénalisés que leurs adversaires ? Et bien non, puisque l'Irlande a concédé 13 pénalités contre 8 pour les locaux. Ils ont été particulièrement sifflés en défenses avec 10 fautes contre 5 pour la France. 8



Un match de ce calibre se joue souvent sur des détails comme ça a été le cas lors de la coupe du monde. Un joueur qui ne se baisse pas assez, un coup de pied qui passe à côté, des opportunités laissées en route en touche. Plutôt solides en mêlée, malgré un bras cassé, les Français ont cependant perdu quatre touches et vu les Irlandais en voler deux. C'est beaucoup trop quand on veut espérer l'emporter face à un adversaire supérieur en nombre et en détermination.

Au fait des chiffres, le staff saura sans nul doute en tirer les enseignements comme il avait pu le faire l'an passé après le revers à Dublin et comme il l'a fait suite à la défaite en quart de finale face à l'Afrique du Sud. Un nouveau cycle commence pour la France. Et si cette déconvenue n'est pas la meilleure façon de démarrer en vue de la Coupe du monde, on se permet de croire que cela pourrait être un mal pour un bien. Enchaîner les victoires ne fait pas de vous un champion du monde. Mais des défaites - celles qui font mal, pas les encourageantes - peuvent permettre de progresser et d'acquérir les ressources nécessaires pour se hisser enfin sur le toit du monde. Avant cela, il faudra aller gagner en Écosse, et les Bleus n'ont pas beaucoup de temps pour rectifier le tir.