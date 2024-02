6 Nations. Ecosse/France, attention danger ? Le XV de France Face à Son Plus Redoutable Adversaire

Après la défaite contre l'Irlande à Marseille, le XV de France a rendez-vous avez l'Écosse samedi prochain dans le Tournoi des 6 Nations. Un adversaire redoutable.

L'Absence de Dupont, Willemse harponné, la méforme des Bleus, la Déroute du XV de France vue par la presse étrangèreLes joueurs du XV de France ne vont avoir que quelques jours pour tirer les enseignements de la défaite face à l'Irlande. Le prochain match des Bleus dans le Tournoi des 6 Nations est programmé samedi prochain. Et l'adversaire est autant à prendre au sérieux que ne l'a été celui de vendredi soir.

En effet, l'Ecosse fait partie des rares nations à avoir battu les Tricolores depuis l'arrivée de Fabien Galthié à la tête de l'équipe de France. En 2020, le Chardon avait pris le meilleur sur le coq 28 à 17 sur la pelouse de Murrayfield. Surtout, ils sont les seuls avec l'Irlande à avoir dominé les Français sur leur pelouse.

En mars 2021, les hommes de Gregor Townsend avaient battu le XV de France à Saint-Denis sur le score de 27 à 23. Si on ajoute la victoire en match de préparation en Écosse 25 à 21 avant la Coupe du monde, vous avez la nation qui a le plus souvent triomphé des protégés de Fabien Galthié.

Le sélectionneur tricolore va donc devoir trouver les bons leviers et les mots pour que ses ouailles s'imposent comme en 2022. Jamais les Bleus n'ont enchaîné deux revers de rang dans le Tournoi depuis 2019 et deux défaites face au Pays de Galles au Stade de France puis l'Angleterre à Twickenham. 6 Nations. STATISTIQUES. Le XV de France a-t-il vraiment été dominé dans tous les domaines face à l'Irlande ?Si le choc contre l'Irlande a été en premier lieu un test physique, ce déplacement à Murrayfield sera à n'en pas douter un défi psychologique. Nombreux sont ceux qui se demandent si les Français ont digéré mentalement la défaite en quart de finale de la Coupe du monde face à l'Afrique du Sud.

Certains sont sans nul doute passés outre d'un point de vue individuel. Mais c'est collectivement que cette équipe de France doit le faire. Vendredi soir, les Bleus n'ont pas donné cette impression contrairement à l'Irlande. Avec des leaders qui ont semblé abattu et surtout sans solution.

Fabien Galthié devrait à nouveau leur accorder sa confiance. Si certains comme Maxime Lucu sont passés à côtés, l'heure n'est pas à la valse des joueurs après une défaite, aussi large soit-elle, et surtout à la charnière. Il pourrait y avoir des ajustements tactiques, notamment devant en raison de la mobilité écossaise, des absences (Reda Wardi, Paul Willemse et Romain Taofifenua) et des difficultés en touche des Bleus contre l'Irlande. RUGBY. 6 Nations. XV de France. Vers une titularisation de Posolo Tuilagi contre l'Ecosse ?Derrière, on peut imaginer que Louis Bielle-Biarrey aura sa chance à l'aile aux dépens de son coéquipier Yoram Moefana, peu en vue à l'aile à Marseille. Néanmoins, il n'est pas impossible qu'il démarre au centre pour apporter du punch et de l'envie. Remplacer Danty ou Fickou serait un choix fort du staff. Une chose est sûre, la pression sera sur les épaules des Bleus de France samedi.