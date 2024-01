RUGBY. VIDEO. Le XV de France est prévenu : tranchant, l'Ecossais Huw Jones est en cannes !

Avant de retrouver le XV de France à Murrayfield, le centre international de Glasgow Huw Jones a fait des misères à Toulon en Champions Cup.

RUGBY. Des Leçons durement Apprises : Quels sont les points d'amélioration du XV de France ?Le Tournoi des 6 Nations démarre bientôt avec le choc entre le XV de France et l'Irlande le 2 février à Marseille. Après le XV du Trèfle, les Bleus de Galthié iront défier les Écossais à Murrayfield. Un match que les supporters tricolores apprécient tout particulièrement. C'est l'occasion de passer un superbe week-end à Édimbourg et de vivre Flower of Scotland à la maison.

Mais depuis quelques années, cette rencontre n'est pas facile à négocier pour les Tricolores. Les Ecossais font partie des rares nations à avoir battu les Français depuis 2020. Et ils n'ont jamais perdu en baissant les armes. Sans doute un héritage du passé guerrier des Highlanders.

Cette année encore, ils devraient opposer une grosse résistance à l'équipe de France qui ira en Écosse dès le deuxième week-end de compétition. On en veut pour preuve les prestations des équipes écossaises sur la scène continentale. VIDEO. ''Ce qu'il fait à son âge, c'est Incroyable'', Matthieu Jalibert élogieux envers Nicolas DepoortèreLes deux plus gros fournisseurs du XV du Chardon, Glasgow et Édimbourg, vont se qualifier pour les phases finales. Durant leur parcours, ils ont notamment dominé des formations de Top 14, comme Castres, battu 34 à 21 en Challenge Cup, mais aussi Bayonne et plus récemment Toulon.

Ce vendredi soir, les Varois ont subi la loi des joueurs de Glasgow, encaissant cinq essais sur la pelouse du Scotstoun Stadium par l'ailier Kyle Rowe et le centre international Huw Jones, qui s'offriront un doublé, puis l'arrière Josh McKay pour un score final de 29 à 5.

Huw Jones a particulièrement pesé dans cette rencontre et aidé son équipe à éliminer le Rugby Club Toulonnais. Outre ses réalisations à la 30e puis à l'heure de jeu, il a été décisif sur la première réalisation avec une énorme prise de balle avant de servir son coéquipier.

Tranchant et en cannes (60m parcourus, 3 défenseurs battus, 2 franchissements), il a été particulièrement efficace pour mettre à mal la défense des visiteurs. Il annonce la couleur en vue du Tournoi des 6 Nations. Un joueur dont les Bleus devront se méfier le 10 février prochain.