RUGBY. Des Leçons durement Apprises : Quels sont les points d'amélioration du XV de France ?

Interrogé sur les éventuelles évolutions du jeu du XV de France pour ce nouveau cycle en vue du Mondial en Australie, Fabien Galthié évoque les pistes d'amélioration.

Désormais accessible sans passeport, le XV de France est-il la porte ouverte à tous les talents du monde ?Le XV de France jouera son premier match officiel depuis la Coupe du monde face à l'Irlande le 2 février à Marseille. Un choc d'entrée pour les Bleus de Galthié qui restent sur une énorme déception face à l'Afrique du Sud en quart de finale. Une rencontre qui a été très riche en enseignements pour les joueurs mais surtout pour le staff comme l'avait été le revers à Dublin l'an passé dans le Tournoi.

Interrogé par le Midi Olympique sur les éventuelles évolutions du jeu tricolore pour ce nouveau cycle en vue du Mondial 2027 en Australie, le sélectionneur a visiblement été marqué par les essais encaissés face aux Boks. Des points que ses ouailles auraient pu éviter de prendre s'ils avaient été meilleurs dans plusieurs domaines.

Le rugby se joue à trois niveaux : au sol, à hauteur d’homme et dans les airs. Les marges de progression sont clairement identifiées.

Si Grégory Alldritt, désormais capitaine, et ses coéquipiers sont déjà performants dans ces fondamentaux du jeu, Galthié souhaite les faire progresser dans les années qui arrivent. Il souhaite plus de pertinence au sol, que ce soit en défense ou en attaque. Il y a encore des détails à régler pour que les Français prennent le dessus dans le défi physique. Que ce soit dans les rucks ou dans les airs. "Là, la règle de base n’est pas technique. Il n’est question que d’engagement."

Bien évidemment, s'il ne faut pas oublier le timing et les qualités de chaque joueur à s'élever dans les airs plus haut que tout le monde, il veut avant tout que ses joueurs possèdent "un instinct grégaire et un esprit de révolte" sous les ballons hauts. C'est la première étape, car ensuite, il faut pouvoir sécuriser le cuir.

"Le ballon perdu ou gagné en l’air, un autre joueur doit préparer le combat au sol." Et c'est là où le XV de France doit se perfectionner. Le sélectionneur de préciser que les Bleus ont terminé à égalité avec les Sud-Africains sur les duels aériens (33%). Pourtant, et en grande partie à cause des essais encaissés derrière les duels perdus, tout le monde a l'impression que la France a été dominée.

"Pourquoi ? Parce que nous avons perdu la lutte au sol après ces duels aériens." Déficit physique ? Retard sur les soutiens ? Mauvaise technique ? Le staff a très certainement passé beaucoup de temps à la vidéo après la Coupe du monde pour voir ce qui n'a pas fonctionné. Les Bleus ne vont avoir que peu de temps pour se retrouver et relancer la machine avant d'affronter l'Irlande.

Une nation qui excelle dans le combat, notamment dans les rucks, et qui ne va sans doute pas de priver pour arroser les Tricolores si elle en a l'occasion. "Un duel en l’air, c’est un engagement de deux joueurs : le premier en l’air, le second au sol. C’est une marge de progression dans notre rugby." Personne n'a oublié le match poussif l'an passé contre l'Italie en ouverture. Espérons que les Tricolores seront prêts d'entrée car les Irlandais sont aussi remontés comme des coucous après la Coupe du monde.