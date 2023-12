RUGBY. ''Je ne suis pas inquiet pour lui'', Stuart Lancaster supporte Gaël Fickou face aux critiques

Auteur d'une Coupe du monde en demi-teinte, il faut l'avouer, Gaël Fickou a été pointé du doigt par les supporters du XV de France. Ce week-end face aux Quins, il n'a pas été à son avantage.

Une contre-performance et des critiques

Lors de la première journée de Champions Cup, le Racing 92 n'a pas réussi à venir à bout des Harlequins. Si les deux équipes ont marqué quatre essais chacune, un drop de Marcus Smith les a séparées pour porter le score à 28-31.

À la fin du match, le secteur défensif a été remis en cause du côté des Franciliens, et le premier fautif désigné a été Gaël Fickou. D'habitude si précieux dans ce secteur, le centre du XV de France a eu du mal à contenir les attaques placées des Quins, et la puissance d'André Esterhuizen.

Face au colosse sud-africain, Fickou a manqué son plaquage, et le centre a filé à l'essai, un peu trop facilement. Cette contre-performance vient rappeler des mauvais souvenirs, pas si lointains, avec la Coupe du monde en France. Durant le mondial, le numéro 13 des Bleus n'avait pas été aussi bon qu'à l’accoutumée.

Néanmoins, son coéquipier en club et demi d'ouverture, Antoine Gibert, a assuré que Gaël Fickou allait revenir dès ce week-end : "Gaël n’a pas fait un grand match, mais personne n’a fait un grand match dimanche. Le coup d’arrêt est collectif. Gaël est revenu de la Coupe du monde en étant très content de nous retrouver et ses premières performances avec nous étaient bonnes."

"C’est un très grand joueur, c’est notre capitaine et il n’y a pas de raisons pour qu’il ne continue pas de nous tirer vers le haut.Dès samedi, je suis persuadé qu’il va faire taire pas mal de bouches."(L'Équipe)

Lancaster à la rescousse

En place depuis le début de saison, Stuart Lancaster semble être apprécié du vestiaire. Le stratège anglais connaît le rugby de très haut niveau, et ses exigences. Pour lui, pas de panique au sujet de l'état de forme de Fickou, et de son niveau :

"Je ne suis pas inquiet pour lui. Il faut bien comprendre que sa position, celle du 13, c’est la plus difficile en défense, notamment contre une équipe comme les Harlequins. Il faut aussi savoir reconnaître que les Harlequins ont été très bons dimanche. Toutes les équipes de Premiership savent que c’est compliqué de contenir leur attaque. À l’Arena, ils ont fait leur meilleur match de la saison."(L'Équipe)

Ancien troisième ligne, ce dernier sait parfaitement les contraintes dont fait face un défenseur, il évoque notamment des aspects plus techniques pour justifier les erreurs défensives de son joueur : "En raison de sa position, Gaël doit gérer des situations qui, parfois, deviennent plus que compliquées parce qu’on n’a pas assez ralenti le ruck juste avant. Parfois, une seconde de plus aurait changé beaucoup de choses pour lui. Ce qui se passe à son intérieur influe énormément sur le niveau de pression qu’il a à gérer."(L'Équipe)

RUGBY. Les Rochelais à la Croisée des Chemins : Un Match Critique pour Leur Avenir en Champions Cup ?